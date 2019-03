La Camera approva le dimissioni di Guido Crosetto

Voto di scambio - la Camera approva con 280 sì. Fdi vota con M5s e Lega. Contrari Pd e Forza Italia. La legge torna al Senato : La Camera ha approvato la riforma del Voto di scambio. A favore hanno votato 280 deputati, 135 i Contrari mentre in dieci si sono astenuti. La legge adesso tornerà al Senato, dove era stata approvata una prima volta il 24 ottobre, dato che nel frattempo è stata modificata dalla commissione giustizia di Montecitorio. In aula a votare a favore della legge sono state le forze di governo: i deputati del Movimento 5 stelle, che hanno proposto la ...

Legittima difesa - la Camera approva. Ovazione Lega e cartelli di Forza Italia - M5s in silenzio. E il Pd lo applaude sarcastico : La Camera ha approvato con 373 sì il provvedimento sulla Legittima difesa, che tornerà ora al Senato per il via libera definitivo, previsto per la fine di marzo. Al momento dell’apprOvazione è scattata l’Ovazione della Lega e dei gruppi di destra, tutto mentre tra i banchi di Forza Italia sono stati esposti degli striscioni ironici verso lo stesso Carroccio con scritto “Finalmente una cosa di centrodestra”. Un ...

Ok dalla Camera! Legittima difesa verso l’approvazione definitiva : Il provvedimento bandiera della Lega approvato a Montecitorio anche grazie ai voti di Forza Italia e Fdi. Il capogruppo grillino D’Uva: "Non sarà Far West". Venticinque deputati dei Cinquestelle sono usciti dall'aula mentre 29 sono assenti giustificati e Di Maio aveva detto: "Non entusiasma ma noi leali". Al voto sono scoppiati gli applausi dei deputati di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Fiano (Pd): "È rispuntato il centrodestra". ...

Usa : Camera approva nuova stretta armi : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - WASHINGTON, 28 FEB - La Camera del Congresso americano ha approvato ...

Migranti - no al Global Compact - Camera approva la mozione di Fratelli dItalia : La Camera ha approvato una mozione di Fratelli d'Italia in materia di contrasto dell'immigrazione clandestina e della mafia nigeriana. Il governo è impegnato 'a non sottoscrivere il Global Compact e a ...