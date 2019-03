Il cardinale George Pell condannato a 6 anni Il giudice | “Abusi umilianti su ragazzini

Il cardinale George Pell condannato a 6 anni. Il giudice : “Abusi umilianti su coristi 13enni” : Il cardinale australiano è il più alto funzionario della Chiesa Cattolica ad essere stato condannato per violenza sessuale sui minori: i fatti risalgono a quando era arcivescovo di Melbourne. Pell è ancora di fatto il Capo della Segreteria per l’Economia del Vaticano.Continua a leggere

Il cardinale australiano George Pell è stato condannato a sei anni di carcere : Mercoledì un tribunale di Melbourne ha deciso la pena per il cardinale George Pell, ex consigliere stretto di Papa Francesco condannato per abusi sessuali su due minorenni: il religioso dovrà scontare sei anni di carcere. Pell, che ha 77 anni

Carcere per George Pell - cardinale pedofilo. Difesa choc del suo legale al processo : "Fu una semplice penetrazione" : Il cardinale George Pell sta trascorrendo la sua prima notte in Carcere dopo che i giudici australiani gli hanno revocato la libertà su cauzione (concessa l'anno scorso per permettergli di subire un intervento chirurgico alle ginocchia). E il Vaticano rompe gli indugi registrati ieri. La sala Stampa della Santa Sede ha comunicato che la Congregazione per la dottrina della fede ha aperto un processo canonico nei confronti di George Pell ...

Il cardinale George Pell va in carcere : Il cardinale George Pell, in attesa della sentenza prevista per il 13 marzo 2019, andrà in prigione, nella Assessment Prison di Melbourne. Lo ha deciso la County Court dello Stato di Victoria che gli ha revocato la libertà su cauzione dopo un'udienza pre-sentenza di condanna che ha visto i legali delle due parti presentare le proprie argomentazioni. Pell, tesoriere e numero tre del Vaticano, lunedì scorso è stato dichiarato colpevole di ...

Il Vaticano ha aperto un’indagine nei confronti del cardinale George Pell per le accuse di violenza sessuale su minori : Il Vaticano ha aperto un’indagine nei confronti del cardinale australiano George Pell, ex consigliere stretto di papa Francesco, condannato per abusi sessuali su due minorenni da un tribunale australiano. Pell, che è il sacerdote di più alto grado nella gerarchia ecclesiastica

Il tribunale di Melbourne ha revocato la libertà su cauzione al cardinale George Pell : Il tribunale di Melbourne, in Australia, ha revocato la libertà su cauzione al cardinale australiano George Pell, ex consigliere stretto di Papa Francesco, che era stato condannato per abusi sessuali su due minorenni. Il reato risale al 1996, quando Pell era arcivescovo