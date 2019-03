Facebook e Instagram down | migliaia di segnalazioni

Instagram e Facebook down oggi - cosa sta succedendo : ... o su portali di settore come downDetector per rendersi conto che si tratta di un problema che non riguarda solo l'Italia, ma tutto il mondo. Le segnalazioni sono cresciute in maniera vertiginosa nel ...

Facebookdown e Instagramdown - ecco cosa sta accadendo sui social network : ...persone che si domandano se il problema a uno dei loro social network preferito sia un caso isolato che riguarda solo loro oppure se sia un problema generalizzato ad intere aree o a tutto il mondo. ...

Facebook e Instagram down : «Sito e app non funzionano». Migliaia di segnalazioni : Facebook e Instagram non funzionano. Migliaia di utenti coinvolti: come sottolinea downDetector, dalle 17 in poi ci sono state oltre 8mila segnalazioni di malfunzionamento di Instagram e 10mila...

Molti utenti stanno segnalando problemi a usare Facebook e Instagram : Molti utenti stanno segnalando di avere problemi a usare Facebook e Instagram (soprattutto Facebook). Le difficoltà ad accedere e a pubblicare contenuti sono cominciati negli Stati Uniti, dove alcune persone hanno visto i messaggi di errore «Error code 1» ed

Facebook e Instagram down : «Sito e app non funzionano». Utenti nel panico - ecco cosa sta succedendo : Facebook e Instagram non funzionano. #Instagramdown e #Facebookdown: Il tam tam corre in questi minuti su Twitter e pare stia riguardando molti Utenti dei popolari social network un po' in...

#Instagramdown e #Facebookdown oggi - ecco cosa sta accadendo : #Instagramdown e #Facebookdown : Il tam tam corre in questi minuti su Twitter e sembra stia riguradando molti autenti dei popolari social network un po' in tutto il mondo. Facebook down, problemi di accesso al social per migliaia di utenti Instagram and Facebook down ‍' THIS CANT BE LIFE - 5ive Hunnid, @Its5iveWorld, 13 marzo 2019 #Facebookdown pic.twitter.

Facebook e Instagram down : i social network danno problemi con le Storie - i post e le richieste di amicizia : Dal alcuni minuti le app di Facebook e Instagram stanno riscontrando alcuni disservizi legati alla pubblicazione di post o Storie. L'articolo Facebook e Instagram down: i social network danno problemi con le Storie, i post e le richieste di amicizia proviene da TuttoAndroid.

#Facebookdown e #Instagramdown oggi : utenti nel panico - ecco cosa sta succedendo : #Instagramdown e #Facebookdown: Il tam tam corre in questi minuti su Twitter e pare stia riguardando molti utenti dei popolari social network un po' in tutto il mondo. Centinaia le segnalazioni:...

Facebook e Instagram down - sito e app non funzionano : centinaia di segnalazioni : Il social non è accessibile da qualche ora: il disservizio segnalato da centinaia di utenti negli Usa

#Instagramdown e #Facebookdown oggi - ecco cosa sta accadendo : #Instagramdown e #Facebookdown: Il tam tam corre in questi minuti su Twitter e sembra stia riguradando molti autenti dei popolari social network un po' in tutto il mondo. Facebook down,...

I fondatori di Instagram fieri di avere venduto a Facebook : è stata una grande cosa per questo social network : Durante un'intervista, i co-fodatori di Istagram hanno svelato alcuni interessanti dettagli sul passaggio di questo popolare social network a Facebook L'articolo I fondatori di Instagram fieri di avere venduto a Facebook: è stata una grande cosa per questo social network proviene da TuttoAndroid.

Facebook Messenger - WhatsApp e Instagram si parleranno : "Possibile scambiarsi messaggi tra una piattaforma e l'altra" : L'annuncio di Mark Zuckerberg: cadono i muri tra le app del social network: "Con l'integrazione vantaggi per privacy e sicurezza"

Facebook - Instagram e WhatsApp si fondono insieme? Non proprio - ecco la verità : Infatti nelle note del profilo Facebook , il creatore del social si è dilungato in un post dove spiega la nuova politica dell'azienda. Secondo Zuckerberg i social media dovranno subire un drastico ...

Facebook - WhatsApp e Instagram insieme : Mark Zuckerberg annuncia di stare lavorando ad una piattaforma unica di messaggistica. Facebook, WhatsApp e Instagram insieme