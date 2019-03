Auto | le nostre strade sono sempre meno sicure e la causa è dei… camion

sportfair

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il Ministero dei Trasporti continua a rimanere inerme di fronte un parco circolante in Italia di Tir epiù obsoleto e pericoloso L’incertezza economica e il ritardo dei decreti di riparto delle risorse deprimono il mercato dei veicoli industriali con massa totale a terra superiore alle 3,5 t che per il mese di febbraio 2019 indica un calo del 14,9% rispetto allo stesso mese del 2018 (1.625 unità immatricolate contro 1.910), secondo le stime elaborate dal Centro Studi e Statistiche dell’UNRAE, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Stime altrettanto negative per il comparto dei veicoli pesanti, con massa totale a terra uguale o superiore a 16 t, che ha fatto registrare nel mese di febbraio 2019 una perdita del 16,4% rispetto allo stesso periodo 2018 (1.320 unità immatricolate contro 1.579).Il 1° bimestre ...

