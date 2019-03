WWW 30 anni dopo | Berners-Lee | è ora di mettere fine all’adolescenza digitale

30 anni web : chi è l’ideatore Tim Berners Lee - patrimonio e significato WWW : 30 anni web: chi è l’ideatore Tim Berners Lee, patrimonio e significato www Era il 12 marzo 1989. Un mondo senza quell’internet che conosciamo oggi. Dove per ordinare una pizza a domicilio bisognava telefonare e per organizzare un viaggio ci si affidava alle agenzie preposte. Poi, venne il www. E proprio quel www oggi martedì 12 marzo 2019 compie la bellezza di 30 anni. Fu proprio in quella data di 30 anni fa, infatti, che Tim Berners Lee ...