Sci alpino | Discesa maschile Soldeu 2019 | la startlist e i pettorali di partenza

oasport

(Di martedì 12 marzo 2019) Mercoledì 13 marzo si disputerà ladi, Finale della Coppa del Mondodi sci. Si preannuncia grande spettacolo ad Andorra dove assisteremo all’ultima prova veloce della stagione, le migliori atlete del circuito sono pronte a darsi battaglia per la vittoria di tappa. L’Italia si affida a Dominik Paris che è ancora in corsa per la Sfera di Cristallo, deve vincere e sperare in una debacle totale di Beat Feuz che ha 80 punti di vantaggio. Attenzione al possibile colpo di coda di Christof Innerhofer ma in lizza per le posizioni che contano ci sono anche Kjetil Jansrud, Vincent Kriechmayr, Aleksander Kilde, Matthias Mayer, Otmar Striedinger, Hannes Reichelt.Di seguito la, idi, il programma e l’orario d’inizio delladi, Finale della Coppa del Mondodi sci. La gara sarà ...

Fisiofficial : FUORICLASSE ASSOLUTO: PARIS TRIONFA ANCHE IN SUPERG A KVITFJELL, HA IN MANO LA COPPA DI SPECIALITÀ… - Eurosport_IT : 15 vittorie in Coppa del Mondo in una stagione, non c’è riuscito nessuno... ma lei sì! ???? Mikaela #Shiffrin vince… - Eurosport_IT : Lo abbiamo visto ieri e lo rivediamo anche oggi: Dominik Paris sta sciando come nessun altro al mondo! ???????… -