Salvini | Andiamo avanti sulle grandi opere | Di Maio | Basta

Elezioni Sardegna - Salvini : “A livello nazionale con il M5S andiamo compatti come treni” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha ribadito che il risultato in Sardegna non avrà conseguenza sulla tenuta del governo: "A livello nazionale si va avanti compatti. Ho dato la mia parola. Abbiamo un contratto. Abbiamo tante riforme da completare. A livello nazionale si va avanti come treni. La gente ci chiede di fare bene, fare veloce"Continua a leggere

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Tav - Salvini 'Andiamo avanti' - 21 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Il ministro Matteo Salvini torna sulla vicenda Tav ribadendo "Andiamo avanti" , 21 febbraio 2019,

Bankitalia - Di Maio ignora i dubbi nel governo : andiamo avanti convinti - forti dell'intesa con Salvini : Nell' inner circle pentastellato la questione Bankitalia sembra quasi già decisa, a prescindere dalle posizioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria o dalle indiscrezioni circolate nei giorni ...

Salvini sfida Di Maio sui numeri della Tav. La replica : "Andiamo avanti sulle cose su cui siamo d'accordo" : Accantonare le questioni che vedono la maggioranza in disaccordo e andare avanti sulle cose che uniscono. Questa la mediazione di Luigi Di Maio che, però, sottende un nuovo indiscutibile No alla Tav Torino-Lione, che invece Matteo Salvini vuole realizzare. Il leghista sfida "numeri alla mano" l'alleato sulla tratta ferroviaria che spacca il Governo."Non è in discussione il Governo - dice Di Maio - sono in discussione alcune cose su ...

TAV - governo spaccato | Salvini : "Andiamo avanti" | Di Maio : "No - non serve" : Matteo Salvini si è presentato stamane in vista al cantiere della TAV Torino-Lione a Chiomonte, in provincia di Torino. Ad accogliere il ministro dell’Interno c’erano in tutto una trentina di manifestanti, tenuti a bada dalla polizia con qualche manganellata. Dopo essersi intrattenuto con i responsabili del cantiere e le forze dell’ordine presenti, il vicepremier ha risposto alle domande dei giornalisti presenti: "Se tornare indietro costa ...

Salvini al cantiere Tav di Chiomonte : «Andiamo avanti». Scontri con la polizia : Di Maio: «Non vado in Val di Susa, non è stato scavato un centimetro». Un manifestante identificato per aver lanciato palle di neve agli agenti

Salvini al cantiere Tav di Chiomonte : “Andiamo avanti - l’opera va fatta” : Una mano tesa al Movimento 5 Stelle: «Ora ci metteremo a discutere: hanno ragione, il progetto va rivisto, si possono tagliare spese per un miliardo». E un a mano tesa alla Francia: «dobbiamo andare avanti e magari chiedere più fondi all’Europa». Eppure, al di là dei toni concilianti, Matteo Salvini si presenta al cantiere Tav di Chiomonte con una ...

Accordi&Disaccordi - Paragone (M5s) : “Caso Salvini-Diciotti? Noi non abbiamo mai negato alla giustizia nessuno : andiamo in linea. E anche la Lega potrebbe sorprendere tutti” : “Caso Salvini-Diciotti? Credo che già Matteo Salvini abbia deciso di non sottrarsi al processo, quindi il problema neanche si pone. Noi non abbiamo mai negato alla giustizia un ministro, un parlamentare, quindi noi del M5S andiamo in linea. anche la Lega potrebbe sorprendere tutti e votare sì, qualcuno gli sta regalando una prateria elettorale, una campagna elettorale già fatta”. Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 Stelle, ...