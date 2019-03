Rapinatore ucciso a Palermo in un mini market

Palermo - tenta rapina in un minimarket : Rapinatore ucciso a bastonate - due feriti : Una rapina finisce nel sangue nel centro storico di Palermo. Un magrebino ha tentato di rapinare un minimarket di via Maqueda nel centro storico all'alba di oggi ma in una violenta...

Rapinatore ucciso a Palermo con un bastone. Ferito il dipendente : Un Rapinatore è rimasto ucciso a Palermo la scorsa notte in un minimarket gestito da cittadini del Bangladesh in via Maqueda a Palermo. Nel corso della rapina sono rimasti feriti un avventore e un dipendente. Le indagini sono condotte dagli agenti della squadra mobile che stanno cercando di ricostruire la dinamica della sparatoria.Il Rapinatore non è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco ma in una violenta colluttazione con il ...

Palermo : Rapinatore ucciso - autopsia sul cadavere : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - Sarà eseguita l'autopsia sul cadavere del rapinatore tunisino ucciso all'alba di oggi all'interno di un minimarket di via Maqueda a Palermo. L'uomo, come stanno ricostruendo gli uomini della Mobile, è entrato ubriaco nel negozio cercando di farsi consegnare l'incasso.

Palermo : tunisino il Rapinatore ucciso : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - E' un tunisino il rapinatore ucciso all'alba di oggi all'interno di un minimarket gestito da bengalesi nel centro storico di Palermo. L'uomo, visibilmente ubriaco, avrebbe tentato di rapinare il negozio ma dopo una colluttazione tra i presenti è stato ucciso.

Palermo : ucciso Rapinatore - due feriti : 8.16 Un rapinatore è morto nel centro storico di Palermo, in via Maqueda. L'uomo, secondo quanto si apprende, ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale che sarebbe gestito da un bengalese. A quel punto sarebbe scattata la reazione feriti, sembrerebbe, un dipendente e un cliente.Sul posto volanti della Polizia e investigatori della Squadra Mobile, che sono al lavoro per ricostruire i fatti e stabilire la dinamica. Non ancora chiare le cause ...