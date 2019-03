Perché sul dossier Via della Seta si arriverà al Tar La profezia di Aresu | Limes

Un medico ha deciso di scrivere il suo nome sulla bandana : ecco Perché questa idea può salvare la vita dei suoi pazienti : immagine: patientsafe3 L'idea di colui che è stato conosciuto in tutto il mondo come " Rob, l'anestesista " è molto semplice: scrivere i nomi dei medici, assistenti e infermieri sulla cuffia ...

Deriso sulla metro Perché nero : la gang fa il verso della scimmia - nessuno interviene Video : Per tutta la mia gente, in tutto il mondo, resta forte. Debelliamo questo virus una volta per tutte'. Un amico della vittima ha anche postato il Video su Twitter: 'Sei individui razzisti hanno ...

Stupro - imputati assolti Perché per le giudici la ragazza “è troppo mascolina”. Ministero avvia verifiche sulla sentenza : Il Ministero della Giustizia si muove sul caso della sentenza della Corte d’appello di Ancona, relativa a un’accusa di violenza sessuale su una giovane. Nelle cui motivazioni le giudici hanno fatto riferimento all’aspetto fisico della 22enne di origini peruviane: hanno sostenuto che non fosse credibile l’ipotesi di Stupro vista la presunta “mascolinità” della vittima. Il caso è emerso dopo che la Cassazione ha deciso di ...

MotoGp – Gp del Qatar - Ciabatti sulla vittoria ‘sospesa’ di Dovizioso : “ecco perchè siamo tranquilli” : Paolo Ciabatti e la vittoria ‘sospesa’ di Andrea Dovizioso in Qatar: il direttore sportivo della Ducati spiega la situazione Il Gp del Qatar ‘continua’, nonostante ieri con la vittoria di Andrea Dovizioso sul traguardo del circuito di Losail si sia decretata la sua fine. È infatti proprio il trionfo del pilota della Ducati ad essere sotto la lente d’ingrandimento, a causa del deflettore montato sotto il forcellone della ...

'Il nome della rosa' con Turturro fa rimpiangere Sean Connery e perchè un programma sulla comicità del Sud? : "Il nome della rosa" con John Turturro ricorda il "Trono di Spade" e fa rimpiangere Sean Connery della versione cinematografica Ha debuttato su Rai Due "Made in Sud", condotto da Stefano De Martino. ...

Inter - Spalletti si gode il successo sulla Spal : “una partita di carattere. Icardi? Di lui non parlo perchè…” : L’allenatore toscano ha parlato dopo la vittoria sulla Spal, soffermandosi anche sul caso relativo a Mauro Icardi Una vittoria liberatoria, che permette all’Inter di mantenere il contatto con il Milan ad una settimana dal derby con il Milan che vale il terzo posto. Spada/LaPresse Soddisfatto Luciano Spalletti per la prova dei nerazzurri, riusciti solo nel secondo tempo a regolare i propri avversari con i gol di Politano e ...

Stupro - imputati assolti Perché per le giudici la ragazza “è troppo mascolina”. Polemica sulla sentenza di Ancona : Siccome era poco avvenente non è credibile che possa essere stata stuprata. È seguendo questo ragionamento che tre giudici dellla corte d’Appello di Ancona hanno assolto due giovani dall’accusa di violenza sessuale su una 22enne peruviana. A raccontare la storia è il quotidiano La Repubblica. I due imputati erano stati condannati in primo grado a cinque e tre anni di carcere. In secondo grado ecco l’assoluzione decisa da una corte ...

Stupro - polemica sulla sentenza choc : assolti Perché vittima mascolina : Stupro, polemica sulla sentenza choc: assolti perché vittima mascolina Associazioni della rete femminista e sindacati insorgono contro una sentenza della Corte d’Appello, annullata dalla Cassazione, che assolve due presunti stupratori perché la vittima sarebbe troppo mascolina e poco avvenente per essere oggetto di attrazione ...

Perché il richiamo Usa all'Italia sulla Cina deve preoccupare : (A cura di Francesco Bechis per Formiche.net)Prima i flirt con Huawei, ora la tentazione Obor (One Belt One Road). L'Italia gialloverde si fa sempre più viCina alla Cina di Xi Jinping, pronto a far la sua prima visita ufficiale a Roma il prossimo 22 marzo. Quelle che sembravano piccole scosse di assestamento assumono man mano la forma di grandi movimenti tellurici. Non piace agli Stati Uniti questo sguardo rivolto ad Est di uno dei loro ...

Parma-Genoa - Kucka spiega Perché non ha esultato al gol : p> PARMA GENOA KUCK A / Juraj Kucka , autore del gol vittoria in Parma-Genoa , ha analizzato la gara a fine match ai microfoni di 'Sky Sport', spiegando il perché non abbia esultato dopo la ...

Incubo Imu : Perché la tassa sulla casa è a rischio aumento : La Cgia di Mestre lancia l'allarme sul possibile aumento delle tasse locali nel 2019. I tagli ai Comuni e gli effetti sulle...

NBA – Matt Barnes senza peli sulla lingua : “altro che Lakers - ecco perchè i giocatori preferiscono i Clippers” : Matt Barnes spiega le differenze fra Lakers e Clippers in ottica free agency: da ex di entrambe le squadre, il suo parere propende per i ‘Clips’ Los Angeles è una delle destinazioni più ambite da tutti i giocatori NBA. Fino a qualche anno fa però, il sogno rispondeva unicamente al nome dei Lakers, con i cugini dei Clippers costretti a vivere all’ombra dei successi, dei top player e della storia dei giallo-viola. I valori ...

Incontinenza urinaria - cos’è e Perché influisce sulla vita sessuale : L’Incontinenza urinaria è una disfunzione basata sull’involontaria perdita di liquido dall’uretra, quando è di entità tale da creare disagio psicofisico alla persona e da ripercuotersi sul suo stile di vita. Non esistono statistiche ufficiali ma, secondo le stime, prevale quella femminile e colpisce circa 2,5 milioni di individui solo in Italia, di qualsiasi età. Queste perdite inizialmente rappresentano dei piccoli malesseri, ma nel lungo ...

Perché la parità fra uomo e donna sul posto di lavoro conviene alle aziende : E, sempre secondo l'analisi, la stragrande maggioranza dei dirigenti in tutto il mondo concorda sul fatto che un'innovazione costante sia essenziale per il successo: il 95% vede l'innovazione come un ...