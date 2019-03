Mara Carfagna | la missione all' Onu per le donne | l' Italia cala gli assi | chi c' era con lei

Mara Carfagna : 'Meglio la Camera di Sanremo' : Così creiamo un circolo virtuoso: le donne portano soldi nell'economia e fanno crescere la natalità. Che non a caso è più bassa proprio al Sud! Mara Carfagna è la donna più in vista di Forza Italia. ...

TAV - Mara Carfagna prende in giro il ministro Toninelli su Twitter : Mara Carfagna e la “trollata” ai danni del ministro Toninelli su Twitter Un trenino giocattolo e, con lui, il titolare del Mit. Mara Carfagna ‘trolla’ Danilo Toninelli sulla Tav in un fotomontaggio pubblicato su Twitter , raccogliendo gli applausi (e le risate) dei commentatori che alla battuta rispondono con altrettante freddure nei confronti del ministro . “Senza fare troppi misteri – … Continue reading ...

Mara Carfagna - la frase "sfuggita" a Matteo Salvini che provoca la rivolta in Forza Italia : Aveva promesso a Silvio Berlusconi di smentire ufficialmente la frase , "mai più con il vecchio centrodestra", che i retroscena gli avevano addebitato facendo esplodere Forza Italia . Lo ha quasi fatto, Matteo Salvini . Ma da Cagliari, nella conferenza stampa per la vittoria alle regionali, si è lascia

Mara Carfagna avverte Matteo Salvini : 'So che dentro la Lega...'. Fonti riservate : trema il Capitano? : E passare con il nascente polo di Giorgia Meloni e Giovanni Toti , assicura la Carfagna , 'vorrebbe dire rinnegare vent'anni di storia politica. Non temiamo né esodi né fughe'.

“Mi auguro che questo governo non duri” lo afferma Mara Carfagna : Mara Carfagna e il suo augurio per una rapida caduta del governo Intervistata dall’agenzia di stampa Adnkronos, l’attuale vicepresidente della Camera dei Deputati, l’onorevole forzista Mara Carfagna , ha affrontato molteplici aspetti della situazione Politica attuale, incentrando la sua riflessione su tre punti preminenti. Si è infatti soffermata sull’alleanza di governo tra Lega e Cinque Stelle, oltreché il suo … L'articolo “Mi ...

Mara Carfagna infilza Conte : "Contento perché Fitch ci ha messo insieme a Filippine e Colombia" : Mara Carfagna è ormai da mesi una delle leader di Forza Italia che più alza i toni contro il governo, e contro i 5 Stelle in particolare. E non si è fatta sfuggire l'occasione del rating attribuito ieri dall'agenzia americana Fitch, che ha confermato il BBB già attribuito al nostro Paese così come l