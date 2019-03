La Nasa vuole tornare sulla Luna nei prossimi 10 anni

50 anni dopo - la Nasa vuole tornare sulla Luna con 12 nuovi esperimenti : A 50 anni dallo storico sbarco dell'Apollo 11, la Nasa punta a tornare sulla Luna con 12 nuovi esperimenti . Potrebbero partire "entro la fine del 2019, in base alla disponibilità dei veicoli commerciali senza equipaggio per il loro trasporto". Ne dà notizia la stessa agenzia spaziale Usa sul proprio sito. I nuovi esperimenti rientrano in un programma più ampio della Nasa che punta a sbarcare di nuovo con astronauti sul ...

Tutto quel che la Nasa vuole fare nel 2019 - in un video : Trivellare Marte, rimettere piede sulla Luna, mettere a punto la collaborazione con SpaceX per le rotte degli astronauti verso la Stazione spaziale, ma non solo. I progetti per il 2019 della Nasa sono tantissimi, e ambiziosi, sia per quel che riguarda l’esplorazione spaziale e gli esperimenti in orbita che le più vicine missioni aeronautiche, dove (tra le altre cose) si punta a silenziare i boom sonici. Pronto al decollo? In questo video, ...