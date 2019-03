Fiorentina | Pioli lascia a fine stagione? Pronto Di Francesco

Fiorentina - Pioli al passo d’addio : la società sonda già due possibili sostituti : Stefano Pioli e la Fiorentina potrebbero separarsi in estate, la viola sta vagliando dunque alcune ipotesi per la panchina Il futuro di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina è sempre più incerto. Il tecnico potrebbe infatti lasciare il club viola al termine della stagione nel caso in cui non dovesse centrare l’Europa. A tal proposito dunque la società si sta già muovendo alla ricerca di valide alternative per sostituire ...

Serie A Fiorentina - i nomi per il dopo-Pioli : FIRENZE - Nel post Fiorentina - Lazio Stefano Pioli ha fatto capire che il suo futuro è ancora da decifrare e comunque che potrebbe anche non essere colorato di viola. La Fiorentina ha un'opzione per ...

Panchina Fiorentina : ecco tutti i possibili sostituti di Pioli [FOTO] : 1/9 Pioli (Massimo Paolone/LaPresse) ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Classifica? Non è il momento di guardarla» : FIRENZE - La Fiorentina riesce a uscire dal Franchi con un punto che non le serve più di tanto data la classifica, come non serve alla Lazio a cui lo ha strappato. Intervistato da Sky Sport, il tecnico viola Stefano Pioli esordisce così: "Non penso che questa partita ci sia costata la qualificazione all'Europa League, perché la nostra pecca è aver fatto troppi pochi punti nel ...

Fiorentina-Lazio - Pioli : 'Il pianto di Chiesa? Soffre quando non è in campo' : Per i ragazzi che sto allenando ora credo di essere il miglior allenatore del mondo, si è creato un bellissimo rapporto. Non ho fretta per il rinnovo, aspettiamo due mesi e poi vedremo. Ma io ho già ...

Fiorentina-Lazio - Pioli : “Oggi schierati tanti giocatori non al 100%” : FIORENTINA LAZIO 1-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato del pareggio contro la Lazio: “Non credo che l’Europa ci sia costata stasera. Abbiamo fatto troppi pochi punti nel girone d’andata, ma non è il momento di guardare ancora la classifica. Iniziano due mesi […] L'articolo Fiorentina-Lazio, Pioli: “Oggi schierati tanti giocatori non al ...

Fiorentina-Lazio 1-1 - le parole di Pioli sulla gara - su Chiesa e sul rinnovo : Il posticipo domenicale della 27^ giornata di Serie A tra Fiorentina e Lazio finisce in parità: 1-1 al Franchi, a Immobile risponde Muriel. Al termine della sfida, ai microfoni di Sky, le parole di Pioli: “Non credo che l’Europa ci sia costata stasera, abbiamo perso troppi punti all’andata per la nostra rosa. Oggi cominciano i due mesi decisivi per le sorti della stagione in campionato e Coppa Italia. Mi aspettavo una ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Di Francesco out? Siamo tutti legati ai risultati» : FIRENZE - Il tecnico della Fiorentina , Stefano Pioli , ha parlato in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno di campionato contro la Lazio . Queste le sue parole: " La prima sconfitta ...

Fiorentina Lazio formazioni probabili - le scelte di Pioli e Inzaghi : Fiorentina Lazio formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 27^ giornata del campionato tra oggi e lunedì 11 marzo. Domenica nel posticipo delle 20.30 scenderanno in campo Fiorentina e Lazio

Fiorentina - Stefano Pioli si coccola Chiesa : “maturato tantissimo - somiglia molto a Mbappè” : Stefano Pioli elogia i miglioramenti mostrati da Federico Chiesa: il talento della Fiorentina paragonato alla stella del PSG Kylian Mbappè Il momento della Fiorentina non è di certo esaltante. I Viola hanno raccolto 6 punti nelle ultime 5 partite in campionato, subendo una netta sconfitta nell’ultimo turno contro l’Atalanta (3-1), stessa squadra che qualche giorno prima aveva rifilato ai toscani altri 3 gol nell’andata ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Chiesa? Lo paragono a Mbappè» : FIRENZE - ''Non so se Chiesa diventerà mai un attaccante da 20 gol però io lo sto paragonando a Mbappé, pure lui era partito giocando più esterno e adesso fa l'attaccante. Di sicuro Federico, al di là ...

Pioli - troppi errori Fiorentina : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - BERGAMO, 3 MAR - Stefano Pioli ha appunti da muovere alla Fiorentina ...

Atalanta-Fiorentina - Pioli : 'Astori ha lasciato un esempio. Europa? Possiamo farcela' : Un ko che frena la corsa della Fiorentina, quello di Bergamo contro l'Atalanta. 3-1 per i nerazzurri di Gasperini, capaci di ribaltare il vantaggio iniziale di Muriel. Un risultato che frena i viola ...