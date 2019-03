Elle Macpherson | «Non temo più gli anni che avanzano»

vanityfair

(Di martedì 12 marzo 2019) Sport, ogni giorno un'oraIntegratori di sostegnoL'importanza del buon sonnoBandito lo zuccheroDieta a prevalenza vegetaleUna ricca colazioneIl mondo secondo. L’ex super top australiana degliNovanta, che grazie alle sue misure perfette veniva riconosciuta come “The Body”, spegnerà 55 candeline il prossimo 29 marzo, eppure dimostra almeno una decina d’in meno. Come diavolo fa, a parte il DNA incredibile? Nata sotto il segno dell’Ariete, dunque secondo l’astrologia dotata di enorme forza di volontà e spirito di iniziativa,si è votata da diverso tempo a uno stile di vita cento per cento salutista, sia in termini di dieta, che di fitness routine. Appassionandosi talmente tanto al mondo del benessere da lanciare, alcunifa, il marchio di integratori naturali WCo, ormai un’istituzione tra i fan del settore ...

