Capire l’opposizione ai vaccini

informati24

(Di martedì 12 marzo 2019) Opposizione aiEsperti di salute e medici hanno accolto icome uno dei principali risultati nel 20° secolo, ma non tutti sono d’accordo.Negli ultimi anni, l’opposizione alle vaccinazioni è stata discussa con maggiore frequenza nelle notizie. I genitori interessati scelgono di rinunciare alle vaccinazioni per i loro figli per molte ragioni diverse.Ciò ha provocato un’ondata di malattie infettive che erano state precedentemente o quasi sradicate…, ma sarà realmente cosi? Molte malattie in realtà sono state debellate grazie alla pulizia e all’igiene, che 2 secoli fa scarseggiava in gran parte delle popolazioni.L’opposizione aiè nuova? L’opposizione alla vaccinazione non è un nuovo concetto. da quando esistono i, esistono persone che si sono opposte.Il rifiuto aiè iniziato nei primi anni del 1800 ...

LucillaMiss : RT @squopellediluna: Difficile capire,oggi come ieri,chi sta realmente con chi,in casa e fuori. Salvo,a livello internazionale gli america… - squopellediluna : Difficile capire,oggi come ieri,chi sta realmente con chi,in casa e fuori. Salvo,a livello internazionale gli amer… - WomanWithPen : @claudiomontaudo @miritwit23 @saccocciona Infatti, facciamorete ha lo scopo principale di unire le voci contro ques… -