Tutto il Mondiale di calcio femminile su Sky | 37 gare in esclusiva

F1 - GP d'Australia : Tutto sulla prima gara del Mondiale 2019 a Melbourne : La statistica racconta che nelle 23 edizioni ad Albert Park , 12 volte il vincitore della corsa è stato poi campione del mondo a fine anno. Il primo a riuscirci è stato Damon Hill su Williams, nel ...

F1 - Mondiale 2019 : la novità del punto bonus per il giro più veloce. Tutto il regolamento e come si assegna : Il Mondiale F1 2019 scatterà nel weekend del 15-17 marzo con il GP d’Australia, a Melbourne incomincia una stagione infinita caratterizzata da ben 21 gare e si preannuncia grande spettacolo. La lotta tra Mercedes e Ferrari sarà il tema principale del campionato, Sebastian Vettel cercherà di battere Lewis Hamilton ma attenzione al baldanzoso Charles Leclerc sulla Rossa e alla voglia di ribalta di Max Verstappen con la sua Red Bull. A pochi ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Ducati - ora o mai più. La GP19 ha Tutto per sfidare la Honda senza timori : Il countdown procede spedito e l’inizio del Mondiale 2019 di MotoGP è sempre più vicino. Sul circuito di Losail (Qatar), il Circus delle due ruote inizierà le sue esibizioni e nella classe regina le attese sono molte. Ci si aspetta un’annata entusiasmante, laddove solo i più coraggiosi sapranno spuntarla lungo un percorso lastricato di prove difficili. La Ducati, da par suo, ha un chiaro obiettivo: porre fine all’egemonia di ...

All’alba del Mondiale - la Ferrari deve puntare Tutto su Vettel : Luca Cordero di Montezemolo lo ripeteva a ogni inizio di stagione: “La Ferrari quest’anno, come tutti gli anni, deve puntare a vincere il Mondiale”. Se alla già auto-prodotta tensione interna, dovuta al prestigio del marchio che ha segnato la storia dei motori, aggiungiamo quella dei media e di milioni di appassionati di tutto il mondo, […] L'articolo All’alba del Mondiale, la Ferrari deve puntare tutto su Vettel sembra essere il ...

Mondiale F1 su Sky ancora con la colonna sonora dei Finley 'Tutto quello che ho'. VIDEO : Il primo Gran Premio della stagione è in programma il 17 marzo a Melbourne, in Australia e nella giornata della presentazione della stagione Motori, Sky Sport ha annunciato che Tutto quello ...

Superbike - Mondiale 2019 in tv : Tutto su Sky e TV8. Ecco le gare che verranno trasmesse gratis ed in chiaro : Tutte le gare del Mondiale Superbike 2019 saranno trasmesse in diretta tv su Sky e su TV8, tutte le prove del campionato saranno visibili gratis e in chiaro. La rassegna iridata riservata alle derivate da serie sbarca dunque sul network di Murdoch che le manderà anche in onda sul canale del digitale terrestre in modo che tutti gli appassionati possano seguirle senza dovere pagare canoni e abbonamenti. Si preannuncia un Mondiale particolarmente ...

Superbike - Mondiale 2019 : solamente tre i piloti italiani al via - Marco Melandri guida un gruppo Tutto romagnolo : Calano numericamente i piloti italiani nel Mondiale Superbike. L’edizione 2019 della categoria riservata alle moto derivate di serie, infatti, prevede solamente tre nostri portacolori impegnati, e tutti arrivano dalla Romagna. Nel team GRT Yamaha vedremo al via Marco Melandri, quindi nel team Barni – Ducati sarà protagonista Michael Ruben Rinaldi, quindi Alessandro Delbianco avrà a disposizione una Honda CBR 1000 del team Althea Mie ...

Sofia Goggia brand ambassador di Falconeri : Tutto l’orgoglio del marchio per l’argento mondiale dell’azzurra [GALLERY] : Sofia Goggia d’argento ai Mondiali di sci di Are 2019: l’entusiasmo del marchio Falconeri, di cui è brand ambassador La campionessa dello sci alpino Sofia Goggia ritorna sul podio aggiudicandosi l’argento nella gara di SuperG mondiale, disputata ieri ad Åre in Svezia. Dopo alcuni mesi di infortunio, che l’hanno tenuta lontana dalle piste da sci, Sofia è rientrata con la verve e la tenacia che da sempre la contraddistinguono, e ...

Da Kitzbühel all'oro Per Paris è un mondiale Tutto... in discesa «E non ho ancora finito» : Titolo meritatissimo dunque, la consacrazione che mancava, perché è vero che vincere le grandi classiche della coppa del mondo come Kitzbühel per molti ha ancora più valore di una medaglia d'oro, ma ...

Sei Nazioni 2019 - Scozia-Italia : una sfida in cui gli azzurri hanno Tutto da guadagnare - anche nel ranking mondiale : Il grande giorno sta per arrivare: tra meno di 24 ore partirà il Sei Nazioni di rugby degli uomini di Conor O’Shea. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: la selezione azzurra farà visita alla Scozia nella prima giornata, con calcio d’inizio fissato per domani, sabato 2 febbraio, alle ore 15.15. Si tratta forse della sfida più importante dell’intera manifestazione: l’avversario è quello ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 Ulricehamn. Staffetta sperimentale a caccia di novità ma per il Mondiale sembra Tutto deciso : Niente prove generali in vista del Mondiale di Seefeld. Il riposo degli atleti di punta della Nazionale italiana è più importante delle prove tecniche che la Staffetta italiana poteva fare a Ulricehamn. L’impressione è che le scelte fatte in vista della tappa svedese di Coppa del Mondo siano piuttosto chiare in vista della gara Mondiale. Lo staff azzurro dovrebbe puntare su Rastelli e De Fabiani in tecnica classica e su Noeckler e Pellegrino in ...

RED BULL M.E.O. by ESL : Tutto pronto per la finale mondiale in cui spicca anche il giovane italiano Pasti : Si chiama Luca, ha appena 16 anni e vive a Milano. A prima vista un adolescente come tanti, se non fosse per il suo indiscusso primato nel mobile gaming. Luca Javier 'Pasti' Pegna, infatti, è il campione italiano di Clash Royale. Tutti i dettagli della finale mondiale del RED BULL M.E.O. by ESL nel comunicato ufficiale.Lo scorso novembre si è classificato al primo posto del Red BULL M.E.O. by ESL, aggiudicandosi l'ambita finale che si è svolta ...

A Cosmoprof 2019 il Campionato Mondiale della Barberia : attesi 5.000 barbieri da Tutto il mondo : A Cosmoprof 2019 si terrà la 3^ edizione dell’UBS, il Campionato Mondiale della Barberia: l’appuntamento si terrà il 17 e i 18 marzo prossimi a Bologna Bologna, 10 gennaio 2019 – Sta per ritornare il Campionato Mondiale della Barberia, che si terrà il 17 e 18 marzo prossimi a Bologna, in occasione del Cosmoprof 2019, [...]