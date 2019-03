Roma | sciopero dei dipendenti del Gruppo Engineering

Edilizia - sciopero di 8 ore e manifestazione a Roma : Si moltiplicano anche in Friuli Venezia Giulia le iniziative dei sindacati delle costruzioni di Cgil Cisl Uil in vista dello sciopero generale nazionale per il prossimo 15 marzo a sostegno del ...

Roma - traffico in tilt sulla Tiburtina per lo sciopero del trasporto pubblico : traffico in tilt nella Capitale per lo sciopero generale che coinvolge anche il trasporto pubblico locale. A Roma stop dei mezzi dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20 fino a fine servizio, sulla Tiburtina ...

Sciopero generale 8 marzo : disagi nei trasporti a Milano - Roma e Napoli. FOTO : Sciopero generale 8 marzo: disagi nei trasporti a Milano, Roma e Napoli. FOTO Giornata di agitazione in tutta Italia per la protesta indetta in concomitanza con la Festa della donna . Nel capoluogo lombardo chiuse le metro M2 e M5, diversi rallentamenti nella Capitale e a Napoli molti mezzi fermi. GLI AGGIORNAMENTI ...

Sciopero 8 marzo 2019 - oggi treni a rischio. Da Roma a Milano : orari e info utili : Giornata di celebrazioni ma anche di contestazione per la Festa internazionale della donna : lo Sciopero dell' 8 marzo rischia di creare seri disagi soprattutto per chi viaggia, in particolare nelle ...

Lo sciopero di Atac e trasporti locali getta Roma nel caos : Oggi disagi negli spostamenti con i mezzi pubblici e possibili ripercussioni sul traffico a Roma a causa dello sciopero dei lavoratori Atac e Roma Tpl aderenti alle sigle sindacali Usb, Cobas e Faisa Cisal. L'agitazione sindacale durerà 24 ore sulle linee Atac e dalle ore 8:30 alle 12:30 sul servizio di Roma Tpl. Attualmente le linee metro A, B, B1, la ferrovia Roma-Lido e la Roma-Viterbo nel tratto urbano sono attive con riduzioni di ...

Lo sciopero di Atac e trasporti locali getta Roma nel caos : Oggi disagi negli spostamenti con i mezzi pubblici e possibili ripercussioni sul traffico a Roma a causa dello sciopero dei lavoratori Atac e Roma Tpl aderenti alle sigle sindacali Usb, Cobas e Faisa ...

Sciopero 8 marzo - rischio disagi a Roma e Milano : orari e fasce di garanzia : Sciopero anche nel mondo della Sanità, con molti medici che potranno incrociare le braccia. PREVISTI disagi A Milano Venerdì 8 marzo è previsto uno Sciopero generale nazionale indetto da diverse ...

Sciopero mezzi pubblici 8 marzo : previsti disagi in varie città come Roma - Milano e Torino : disagi in arrivo venerdì 8 marzo per chi dovrà spostarsi con i mezzi pubblici. Per il giorno della festa della donna, infatti, è stata indetta una protesta femminista globale che farà sentire i suoi effetti soprattutto nel settore dei trasporti. Lo Sciopero, che non interesserà solo il trasporto pubblico locale, ma coinvolgerà anche diversi treni a percorrenza nazionale e regionale, ed avrà luogo in diverse città italiane. Attenzione dunque ai ...

Venerdì nero - sciopero l'8 marzo : a Roma sarà caos : Sarà uno sciopero generale nazionale indetto da varie sigle sindacali a paralizzare Roma, e non solo, venerdì 8 marzo. Ama, Atac, Tpl e Cotral aderiscono alla protesta. Segui su affaritaliani.it

Venerdì sciopero a Roma : bus - metro e treni a rischio stop : Roma – Venerdi’ 8 marzo a Roma trasporto pubblico a rischio per gli scioperi di 24 ore, indetti da Cobas e Usb, sulla rete Atac e per le proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Per quanto riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Sulla rete Atac gli scioperi interesseranno bus, tram, ...

Roma : domani possibili disagi circolazione bus periferici causa sciopero : Roma – Nella Capitale martedi’ 12 febbraio linee di bus periferiche a rischio per lo sciopero di 4 ore, dalle 9 alle 13, proclamato dal sindacato Usb tra i lavoratori della societa’ Roma Tpl. L’agitazione, indetta per protestare contro la mancata erogazione degli stipendi, non riguardera’ la rete Atac che sara’ regolarmente in servizio. L'articolo Roma: domani possibili disagi circolazione bus periferici causa ...

Roma. Linee bus periferiche : martedì 12 sciopero di 4 ore : martedì 12 febbraio Linee di bus periferiche a rischio per lo sciopero di 4 ore, dalle 9 alle 13. Lo

Roma : martedì sciopero mezzi pubblici - possibili stop linee periferiche : Roma – Nella Capitale martedi’ 12 febbraio linee di bus periferiche a rischio per lo sciopero di 4 ore, dalle 9 alle 13, proclamato dal sindacato Usb tra i lavoratori della societa’ Roma Tpl. L’agitazione, indetta per protestare contro la mancata erogazione degli stipendi, non riguardera’ la rete Atac che sara’ regolarmente in servizio. L'articolo Roma: martedì sciopero mezzi pubblici, possibili stop linee ...

Roma : martedì possibili disagi su trasporto pubblico periferico causa sciopero : Roma – Nella Capitale martedi’ 12 febbraio linee di bus periferiche a rischio per lo sciopero di 4 ore, dalle 9 alle 13, proclamato dal sindacato Usb tra i lavoratori della societa’ Roma Tpl. L’agitazione, indetta per protestare contro la mancata erogazione degli stipendi, non riguardera’ la rete Atac che sara’ regolarmente in servizio. L'articolo Roma: martedì possibili disagi su trasporto pubblico periferico ...