Per un selfie col giaguaro supera la barriera protettiva allo zoo: l’animale le lacera il braccio

(Di lunedì 11 marzo 2019) Una donna è stata ferita da unall'interno di uno zoo in Arizona. Un incidente che non avrà nessuna conseguenza sull'animale che, come sottolineato dai gestori della struttura, non ha nessuna responsabilità per quanto accaduto. È stata la donna, infatti, ad avvicinarsi alper fare una foto.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...