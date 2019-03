Messi | il nipote è già un fenomeno | la doppietta del piccolo Agustin VIDEO

sport.sky

(Di lunedì 11 marzo 2019) Questione di dna, non c'è altra spiegazione. Se sotto il profilo dell'abilità calcistica ai fratelli maggiori di Leo, Rodrigo e Matias, non è andata bene come alla Pulce, c'è il sospetto che in ...

Luca10ottobre : @MariaElenaBozz1 @carrara_67 Il primo aprile è il compleanno di mio nipote ???????? quello a due anni è più intelligent… - alilaicia : RT @David_David_P: @GianricoCarof Non sono interista ma vado a guardare la partita e a tifare inter perché c'è Inter-Juventus e io odio la… - FcaPitti : RT @David_David_P: @GianricoCarof Non sono interista ma vado a guardare la partita e a tifare inter perché c'è Inter-Juventus e io odio la… -