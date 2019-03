JAMS serie tv | al via la serie che parla di molestie sui minori

JAMS - su Rai Gulp la prima serie italiana per ragazzi che affronta (bene) gli abusi su minori : ...

JAMS - su Rai Gulp la prima serie italiana per ragazzi che parla (bene) di abusi su minori : ...

JAMS - serie tv su RAI GULP : cast - trama - anticipazioni - personaggi : Su Rai GULP arriva JAMS , la prima fiction sugli abusi minorili Da lunedì 11 marzo 2019 in prima serata su Rai GULP arriva JAMS , serie innovativa e pedagogica che, attraverso il linguaggio semplice dei giovanissimi, insegna ai ragazzi a decifrare i comportamenti ambigui degli adulti (e ai genitori a captare segnali di pericolo). JAMS racconta le vicende di Joy (Sonia Battisti), Alice (Giulia Cragnotti), Max (Andrea Dolcini) e Stefano (Luca ...

Fabiola Di Gianfilippo nel cast dell’attesa serie Rai dal titolo “JAMS” che andrà in onda su RaiGulp da lunedì 11 marzo : Fabiola Di Gianfilippo sarà nel cast dell’attesa serie tv “Jams”, in onda su Rai Gulp da lunedì 11 marzo. Vestirà i panni di Agata, mamma di Joy (la protagonista Sonia Battisti) di 11 anni che inizia la prima media. E’ una mamma molto presente, amorevole, dolce e con Joy ha un rapporto molto bello profondo emotivo, di grande confidenza. In casa si respira un clima pieno d’amore, anche con il marito con cui c’è una grande armonia e una ...