Inter | Miranda si opera domani Icardi lavora ancora a parte

Inter - infortunio per Miranda durante il match con la Spal : l’esito degli esami : Il difensore nerazzurro è uscito alla fine del primo tempo del match con la Spal, riportando la frattura delle ossa nasali Joao Miranda dovrà essere operato per ridurre la frattura scomposta delle ossa nasali, riportata nel corso del match tra Inter e Spal. Il difensore brasiliano è uscito alla fine del primo tempo a causa di uno scontro con Petagna, che ha obbligato i medici nerazzurri a sottoporre il giocatore ad esami radiografici ed ...

Inter sfortunatissima : si fa male anche Miranda : Non c’è pace in casa Inter. Dopo l’infortunio di Brozovic, stop anche per Miranda. Il difensore brasiliano si è fatto male nel corso del primo tempo contro la Spal, ma è rimasto in campo fino all’Intervallo. Nel secondo tempo non è tornato in campo ma è stato portato in ospedale per una sospetta frattura nasale. anche per lui a rischio i prossimi impegni. Al suo posto dentro Ranocchia.L'articolo Inter sfortunatissima: si ...

Diretta/ Inter Spal - risultato 0-0 - streaming video e tv : problemi per Miranda : Diretta Inter Spal streaming video e tv: orario e risultato live, probabili formazioni e quote per la partita, 27giornata Serie A a San Siro, 10 marzo,.

Eintracht Francoforte-Inter - le formazioni ufficiali : non c’è Miranda : Eintracht Francoforte-Inter, le formazioni ufficiali– Si torna in campo per gli ottavi di Europa League. Trasferta importantissima per l’Inter di Spalletti a Francoforte contro l’Eintracht. Si preannuncia una partita apertissima, nonostante le assenze pesanti in casa Inter di Icardi e Nainggolan. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici. Eintracht -Inter, le formazioni ufficiali Eintracht Francoforte, (3-4-1-2): Trapp; ...

Probabili formazioni/ Eintracht Inter : quote. Miranda titolare? - Europa league - : Probabili formazioni Eintracht Inter: quote del match. Ecco le mosse dei due allenatori per il match di questa sera, andata degli ottavi di Europa league.

Probabili formazioni/ Eintracht Inter : diretta tv - ballottaggio Miranda-De Vrij : Probabili formazioni Eintracht Inter: diretta tv, le notizie su moduli e titolari alla vigilia della partita d'andata degli ottavi di Europa League.

Inter - individuato il sostituto di Miranda : Joao Miranda è destinato a lasciare l' Inter in estate. Come riferisce La Gazzetta dello Sport , il club nerazzurro ha già pronto il sostituto del brasiliano: Alessandro Bastoni , in prestito in questa stagione al Parma . Il 20enne rientrerà alla base per restare.

Inter : sarebbe confermato l'addio di Joao Miranda a giugno : Era nell'aria da diverso tempo, ma ora sembra esserci la conferma: il difensore brasiliano Joao Miranda dirà addio all'Inter nel mese di giugno, dopo che la società aveva cercato invano di assecondare la sua richiesta di cessione già durante il mercato invernale. Adesso sembra proprio che le parti abbiano trovato un accordo per consentire al centrale sudamericano di trovarsi una nuova sistemazione in estate. Joao Miranda alla ricerca di una ...

Inter : con il Parma confermati Dalbert e Gagliardini dal 1'. Out Cedric - torna Miranda : Come riferisce La Gazzetta dello Sport , l'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti ha pochi dubbi in vista della delicata trasferta di Parma . D'Ambrosio prenderà il posto di Cedric sulla fascia destra, mentre sarà confermato dall'...

Calciomercato Inter - pugno duro su Perisic e Miranda : Calciomercato Inter – Beppe Marotta è alle prese con due casi a dir poco spinosi. Stiamo parlando ovviamente dei “mal di pancia” occorsi negli ultimi giorni a Ivan Perisic e a Joao Miranda. Sia l’esterno offensivo che il difensore centrale avrebbero chiesto la cessione in questi ultimi giorni di mercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, Monaco […] L'articolo Calciomercato Inter, pugno duro su Perisic e Miranda ...

Inter - Spalletti alza la voce : “Perisic ingannato - bugie su Vecino - Miranda e Candreva” : Vecino, Miranda e Candreva non lasceranno l’Inter a detta del tecnico Luciano Spalletti, il quale vede già un Perisic diverso ”Perisic ha avuto la personalità di dire una cosa che gli sembrava giusta in quel momento, probabilmente però perché tratto in inganno da qualcuno”. Ha commentato così Luciano Spalletti, la richiesta di cessione presentata da Perisic all’Inter. Una cessione che non avrà luogo, dato che ...

Calciomercato Inter - difficile cedere Perisic e Miranda : si complica anche l’affare Carrasco : Diminuiscono sensibilmente le possibilità per l’Inter di cedere Perisic e Miranda, consequenzialmente si complica anche l’affare Carrasco Il mercato dell’Inter si avvia verso la conclusione senza sussulti, considerando le difficoltà sorte nell’ambito delle cessioni di Perisic, Miranda e Candreva. AFP PHOTO / Giuseppe CACACE Per quanto riguarda innanzitutto l’esterno croato, pare che non sia arrivata ...

Calciomercato Inter - Monaco in pressing su Miranda. Tre i possibili sostituti : Calciomercato Inter – Perisic sembra non essere il solo caso con cui dovrà essere alle prese Beppe Marotta in questi ultimi giorni della sessione invernale di mercato. L’amministratore delegato dell’area sport nerazzurra dovrà risolvere un’altra questione decisamente scottante. Infatti, oltre all’esterno offensivo croato, ci sarebbe un altro giocatore che farebbe molto volentieri le valigie per […] L'articolo ...

Il Monaco bussa alla porta dell’Inter per Miranda : la risposta dei nerazzurri : L’Inter non sta attraversando un ottimo momento di forma, la squadra nerazzurra è reduce dalla sconfitta contro il Torino ma a tenere banco è anche il mercato con alcune trattative previste entro la giornata di giovedì. Il Monaco dopo l’arrivo di Jardim vuole rinforzarsi per evitare la retrocessione e nelle ultime ore hanno tentato l’assalto per Joao Miranda, difensore dell’Inter, per il calciatore si era parlato ...