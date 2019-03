Glaucoma | otto persone su dieci non vanno dall' oculista anche se a rischio

Glaucoma - la minaccia segreta ai vostri occhi. Come non diventare ciechi : i sintomi da non sottovalutare : Ogni anno 4.500 italiani diventano ciechi a causa del Glaucoma, una patologia oculare che può essere prevenuta e curata se diagnosticata in tempo, ma oltre il 50% dei nostri connazionali non fa mai controlli della vista, e il 30% dichiara di aver eseguito una visita oftalmologia negli ultimi 12 mesi