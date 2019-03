A Tor Vergata corso per badanti

Tor Vergata - arriva il corso per diventare «badante professionista» : ... le materie d'insegnamento includeranno i fondamenti di anatomia e fisiologia, le principali patologie cronico-degenerative e il loro trattamento, le basi dell'igiene, i principi di scienza della ...

L’Università è malata - protestare è inutile. Il caso di Tor Vergata ce lo conferma : “O ritira il ricorso oppure noi qui non ci parliamo! Per i prossimi anni per quello che mi riguarda si cerchi un altro Ateneo! Finché faccio io il rettore, lei qui non sarà mai professore. O ritira il ricorso, oppure sparisca da qui!”. Il biologo Giuseppe Novelli, rettore delL’Università di Tor Vergata (la seconda della Capitale) e vicepresidente della Conferenza dei rettori, lo ha proprio detto. Tutto registrato e documentato. Frasi pronunciate ...

Tor Vergata - il rettore Giuseppe Novelli rinviato a giudizio : tentata concussione e istigazione alla corruzione : Tutto era nato da un ricorso al Tar presentato da due ricercatori dell’università, Giuliano Gruner e Pierpaolo Sileri, che contestavano il “reclutamento” di altri due colleghi. E ora il rettore dell’università di Tor Vergata di Roma, Giuseppe Novelli, è stato rinviato a giudizio con le accuse di tentata concussione e istigazione alla corruzione in relazione ad alcune nomine nell’ateneo. Il processo è stato fissato al prossimo 16 ...

Corruzione - a giudizio RetTore T.Vergata : 14.29 Sarà processato il 16 luglio prossimo davanti ai giudici dell'ottava sezione penale del Tribunale di Roma il Rettore dell'Università di Tor Vergata Giuseppe Novelli,accusato di tentata concussione e istigazione alla Corruzione nell'ambito di un'inchiesta scaturita dalla denuncia di due ricercatori dell'ateneo che con un ricorso al Tar avevano contestato la nomina di altri due colleghi Il rinvio a giudizio è stato deciso dal gup Chiara ...

Nomine a Tor Vergata - a processo il rettore Novelli : ROMA - Rinviato a giudizio il rettore dell'università di Tor Vergata di Roma, Giuseppe Novelli. Lo ha deciso il gup di Roma Chiara Gallo. Novelli è accusato di tentata concussione e istigazione alla ...

Roma - al Policlinico Tor Vergata apre il Punto Biblio : Roma, 4 feb., askanews, - Leggere un libro, consultare un quotidiano, ascoltare musica o vedere un film o un documentario. Un patrimonio librario circa 2 milioni di testi, piu' di 100 mila film e ...

Roma - caos al Policlinico Tor Vergata : 71 pazienti su lettini e barelle nei corridoi. In turno solo due infermieri : La cura dimagrante a cui è sottoposto da tempo il nostro Servizio sanitario nazionale produce scene come quelle che vedete in questo video. Siamo al Policlinico Tor Vergata, nella Capitale. Qui il sovraffollamento è ormai la norma. Anche senza arrivare al picco influenzale. Ieri sera c’erano 71 pazienti parcheggiati nei quattro stanzoni e lungo i corridoi dell’Osservazione breve intensiva (Obi). Un’area all’interno del pronto soccorso, che ...

Master in Marketing e Management dello Sport a Tor Vergata : via alle iscrizioni : Ultimi giorni per le selezioni della diciottesima edizione del Master in Marketing e Management dello Sport dell’anno accademico 2018/2019. Chiusa da poche settimane la XVI edizione con le discussioni dei project work dei Masterini 2016/2017, e con la lezione conclusiva dello scorso 16 gennaio per gli studenti del Master 2017/2018 XVII edizione, tutte le energie […] L'articolo Master in Marketing e Management dello Sport a Tor Vergata: via ...

Ricerca : il 5% dei bimbi è iperattivo - da Tor Vergata sensori alleati della diagnosi : Dalla Ricerca dell’Università di Roma Tor Vergata un sistema innovativo di sensori ‘alleati’ dei medici alle prese con sospetti casi di iperattività e deficit di attenzione. “A livello mondiale il 5% dei bambini in età scolare soffre di iperattività o disturbi del controllo motorio. Il problema è che ancora oggi per arrivare a una diagnosi e stabilire il grado del problema si utilizzano questionari compilati da genitori e ...

Tor Vergata - la risposta del viceministro Fioramonti al professor Gruner : “Renderemo trasparenti i concorsi” : Carissimo professor Gruner, ho seguito con attenzione la vicenda che l’ha vista parte in causa, e ho letto con interesse la Sua lettera, che della vicenda riassume i passi salienti. Come certo saprà, da quando ho ricevuto l’incarico di sottosegretario e poi di viceministro con delega all’Università, mi sono impegnato affinché si facessero ulteriori passi in avanti per garantire trasparenza e meritocrazia nel reclutamento e nell’attività ...

Tor Vergata - la lettera del ricercatore a Fioramonti : “Dica una parola sulla gestione dell’ateneo” : Pubblichiamo la lettera del ricercatore di Tor Vergata Giuliano Grüner, ricercatore universitario e professore aggregato di diritto amministrativo a Tor Vergata, che ha portato il rettore Giuseppe Novelli sul banco degli imputati rispetto alle procedure dei docenti a chiamata vincendo davanti al Consiglio di Stato. Sig. Vice Ministro Lorenzo Fioramonti, Le scrivo questa lettera per illustrarLe l’epilogo – quantomeno sul piano della giustizia ...