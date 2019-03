Popolo contro élite Le elezioni secondo Europa Sovranista

Primarie Pd - il Popolo in coda contro il renzismo. Sabrina Ferilli vota al seggio di Calenda scrutatore : Nicola Zingaretti emerge dal buio, è arrivato. Alla segreteria del Pd e qui: in questi saloni con vista sul Circo Massimo, che i suoi hanno affittato per la festa, da notare: molte facce giovani e ...

Insigne - prima fascia contro la Juve : 'Io - capitano del Popolo di Napoli' : 'Il distacco è ampio, ma proveremo a vincere perché questa partita ha un sapore speciale'. Lorenzo Insigne non usa giri di parole per rimarcare l'importanza unica del match contro la Juventus, ...

Giovane musulmano : in Algeria il Popolo in rivolta contro la dittatura delle moschee : ... fra l'altro, un islam ufficiale favorevole alla sacra ignoranza, ostile alle minoranze religiose ed etniche con il proposito di separare l'algerino dal resto del mondo e di mantenerlo docile. Per ...

Civati : "Popolo contro élite? In realtà il governo Lega-M5S è in continuità con il passato" : Ospite di Studio24 su Rainews 24, Pippo Civati, fondatore di Possibile, stamattina, da osservatore esterno (al momento non è parlamentare) ha detto la sua sia sul MoVimento 5 Stelle e il rapporto con la Lega all'interno del governo Conte, sia sul PD, suo ex partito.Sui pentastellati Civati ha detto:"I vizi all'interno del M5S sono accentuati dalla presenza di Casaleggio Junior. Creare una segreteria non li renderà un partito vero e proprio. ...

“Altro che Popolo contro elite - Mahmood e Ultimo sono due proletari" : "I fatti narrati in questo tweet accadranno". Ed è accaduto di nuovo. Mahmood ha appena vinto Sanremo, Giacomo Papi twitta ironico che è "il solito golpe dei radical chic" e "immediatamente dopo Di Maio e Salvini twittano la stessa cosa". È accaduto quanto profetizzato nel suo distopico "Censimento dei radical chic", libro del momento, "racconto non manicheo di quello che sta succedendo in Italia", "quarta ristampa" che ...

"All'Italia serve un nuovo Monti" Ci risiamo : banche contro il Popolo : Riecco le banche d'affari che ignorano la democrazia e il voto popolare. Riecco i nemici dell'Italia. Con un report di 88 pagine gli esperti (?) di Citigroup auspicano che in Italia si nomini un nuovo governo tecnico, di transizione, guidato da Giuseppe Conte... Segui su affaritaliani.it

Votare contro Salvini o deludere il suo "Popolo" : la scelta impossibile del M5s : Caso Diciotti, i vertici grillini pensano di Votare no all'autorizzazione a procedere, evitando a Salvini il processo. Ma Di...

Diciotti - Salvini : “Io a processo? Decida il Senato. E se M5s vota contro non ci sarà crisi - senatori risponderanno al Popolo” : Matteo Salvini vuole affrontare il processo per caso Diciotti? “Decida il Senato“. E la Lega cosa voterà quando sarà il momento di esprimersi sul suo caso in Giunta per le autorizzazioni? “Il Senato è libero. Il Parlamento è libero. Gli italiani sono un popolo libero. Giudichino se sto facendo bene il ministro o se ho commesso un reato. Io in piena coscienza penso di lavorare ogni giorno per difendere i confini, le leggi, le ...

Il sapere non è élite contro Popolo - il sapere è l'identità di una nazione : Il sapere non è élite contro popolo. Il sapere è identità nazionale. È l'"Infinito" di Leopardi che ci tramandiamo da madre in figlio, è il Colosseo, sono le formule di Enrico Fermi scritte sull'"Amaldi". Sono i corridoi degli Atenei, gli studenti e la loro curiosità volenterosa.Siamo tutti uniti intorno a una bandiera italiana cucita con le voci della nostra cultura: Manzoni, Dante, Cesare, ...

Trivelle - in campo il Popolo dei caschi gialli. Ancora scontro nella maggioranza : I calcoli del ministero Economia e finanza I costi sarebbero in parte compensati, nelle intenzioni del governo, da un maxiaumento dei canoni di concessione di circa 35 volte rispetto ai livelli ...

L’arma del Popolo contro i populisti : La forza della realtà produce effetti che non sempre riescono a essere misurati con gli strumenti della sondaggistica e quegli effetti rispetto alla traiettoria del governo oggi hanno due sfumature diverse e altrettanto importanti. I primi effetti prodotti dalla realtà sono quelli relativi ai numeri