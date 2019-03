Mercedesz Henger su Lucas Peracchi dopo la rottura | “Sta passando un brutto momento”

Ritorno di fiamma tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi : Mercedesz Henger al settimanale “Spy” racconta :”Lucas mi aveva lasciata e, subito dopo, per non farmi mancare nulla, ha anche cancellato tutte le nostre foto dal suo profilo. Non posso nasconderle che un problema, anche grosso, c’era, ma mai avrei pensato che mi avrebbe abbandonata da un momento all’altro e in quel modo. Il problema qual era? La distanza”.Lucas vive sulle colline piacentine, mentre Mercedesz a Roma ...

Mercedesz Henger in confidenza. La crisi con il fidanzato: "Giorni neri senza Lucas". Poi il gesto di Peracchi Qualche giorno fa, era giunta tanto fulminea quanto inaspettata la news della rottura tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. La figlia di Eva, via social, aveva annunciato la fine della storia con l'ex tronista di Uomini e Donne.

