Mbappè | ' ko Champions duro da digerire'

Mbappè re dei gol in Champions : a 20 anni meglio di Messi : Kylian Mbappé è sempre più uomo-copertina, un salto nel futuro del calcio. Se l'Italia si stropiccia gli occhi per il 'bambino prodigiò Zaniolo , il mondo celebra il giovane attaccante francese che va veloce e batte tutti i record: in Champions, a 20 anni ha già segnato quanto non era riuscito alla stessa età nè a Messi nè a Cristiano Ronaldo, e ...

Champions League – Il PSG ad un passo dalla qualificazione - Kimpembe e Mbappè mandano ko il Manchester United : Il PSG sorride a Manchester: Kimpembe e Mbappè avvicinano il club parigino ai quarti di finale di Champions League Non solo Roma: un’altra spettacolare sfida, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, ha regalato emozioni uniche. Stiamo parlando della partita tra Manchester United e PSG: nonostante le assenze di Cavani e Neymar, il club francese è riuscito a mettere in difficoltà i padroni di casa, ...

VIDEO Manchester United-PSG 0-2 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Kimpembé e Mbappé sbancano l’Old Trafford : Il PSG espugna l’Old Trafford vincendo per 0-2 in casa del Manchester United nell’andata degli ottavi di finale della Champions League di calcio: decisivi i gol, entrambi nella ripresa, di Kimpembé al 53′ e di Mbappé al 60′. Ai Red Devils servirà un’impresa al ritorno contro i transalpini a Parigi. Di seguito le immagini delle reti del match. IL GOL DEL VANTAGGIO DI KIMPEMBE’ #ManchesterUnited 0:1 #PSG ...

LIVE Manchester United-Psg 0-0 - Champions League 2019 in DIRETTA : Mbappè guida il tridente parigino privo di Cavani e Neymar - nessuna sorpresa nell’undici inglese : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Manchester United-Paris Saint Germain, incontro valevole come sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League 2018-2019. Dopo due mesi di pausa, la massima competizione calcistica continentale per club entra finalmente nel vivo con la fase del torneo più attesa ed emozionante, quella degli scontri ad eliminazione DIRETTA. La prima serata di questa finestra regala subito agli appassionati ...

PSG - Thiago Silva : 'Buffon si merita la Champions - Verratti al livello di Neymar e Mbappé' : Thiago Silva , difensore e capitano del Paris Saint Germain , ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei due compagni di squadra italiani Gianluigi Buffon e Marco Verratti : ' Gigi è una stella mondiale e un punto di riferimento per tutti. E' un capitano naturale, un leader che ci spinge sempre ...

Calciomercato Juventus - Paratici : 'Ramsey ci piace molto - Mbappé? Fantasie. Nel 2019 vorrei la Champions' : Cristiano Ronaldo ha cambiato tutto anche a livello di mentalità? "Se nella tua squadra hai il miglior calciatore del mondo, logicamente la consapevolezza di tutti aumenta. Però partivamo da una base ...