Il decollo | 6' di volo | l' allarme del pilota | lo schianto in Etiopia | in 157 muoiono sul

tgcom24.mediaset

(Di domenica 10 marzo 2019) Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines è precipitato vicino ad Addis Abeba, in: a bordo c’erano 157 persone, tutte morte. Tra queste 8 italiani che erano nel Paese africano per il lavoro con una onlus.

tg2rai : Il disastro aereo in #Etiopia, ci sarebbero anche 8 italiani tra le vittime, lo sta verificando in queste ore la… - infoitinterno : Etiopia, il tragico destino del volo ET 302 precipitato sei minuti dopo il decollo - fisco24_info : Disastro Ethiopian Airlines, nessun sopravvissuto : Sul volo 157 persone, 8 gli italiani. La causa e la posizione… -