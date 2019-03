Guarda quanto deve sgambare per coprirlo tutto E la Littizzetto imbarazza

ilgiornale

(Di domenica 10 marzo 2019) C'è posta per te è da sempre un gran successo e se in più si vanno ad aggiungere i momenti divertenti diventa una bomba a mano. Nella puntata di ieri sera, infatti, Lucianacerca marito. Lucianina - come la chiama Fazio - non ne vuole uno qualunque. Così le viene presentato il bel Gabriel Garko. Che sta al gioco, ma che sipure. La comica, infatti, non si spreca con le battute. E quando Maria De Filippi mostra Gabriel nudo, latrova pane per i suoi denti."teper coprire", esclama Lucianina. Immediatamente, Maria De Filippi scoppia a ridere: "Sei andata a vedere l'angolo che fa la gamba per capire la misura?". "Perchè tu non guardi Maria?", controbatte la comica. L'imbarazzo è tanto e Gabriel Garko - se potesse - vorrebbe sprofondare. "E allora perché mi hai portato Garko? Così a caso?", chiede Lucianina. "Dai siediti". ...

