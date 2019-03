Fiorentina | Mirallas entra e cambia la partita | 1-1 contro la Lazio

Spal-Fiorentina - probabili formazioni : out Mirallas e Pezzella : SPAL FIORENTINA probabili formazioni – Tutto pronto per il match del Paolo Mazza di Ferrara Spal-Fiorentina, valido per la 24° giornata di Serie A. Biancocelesti chiamati a confermare il trend positivo delle ultime settimane, 5 punti in 4 partite con il solo ko rimediato a Bergamo contro la lanciatissima Atalanta. Fiorentina alla ricerca della vittoria […] L'articolo Spal-Fiorentina, probabili formazioni: out Mirallas e Pezzella ...

Serie A news : la Fiorentina perde Mirallas e Pezzella. I tempi di recupero : La Fiorentina sabato pomeriggio ha strappato con le unghie e con i denti un punto sudatissimo con il Napoli, ma le scorie della gara si sono fatte sentire. Anche in maniera pesante.Sfortunatissimo Mirallas, che dopo aver rilevato al 69′ Gerson è stato costretto ad issare bandiera bianca dopo solo 12′ in favore di Simeone. Per lui infortunio muscolare, per la precisione lesione di primo grado al gemello mediale della gamba destra. ...