Clima | allarme siccità | inverno con -50% di pioggia al Nord

(Di domenica 10 marzo 2019) “Èper effetto di unasciutto segnato da precipitazioni dimezzate al(-50%, rispetto alla media storica), che hanno lasciato a secco fiumi, laghi, invasi, terreni e senza neve le montagne, nel momento in cui l’acqua è essenziale per l’irrigazione delle coltivazioni“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base degli ultimi dati Isac/Cnr sull’andamentotologico dell’, in occasione della settimana di #Fridaysforfuture, la mobilitazione globale che nasce con le proteste della giovane attivista svedese Greta Thunberg per chiedere ai decisori politici misure concrete contro i cambiamentitici. “La situazione attuale al– rileva la Coldiretti – è peggiore di quella del 2017 che ha creato difficoltà anche per gli usi civili nei centri urbani ed è costata 2 miliardi di euro in danni all’agricoltura a ...

