Avocado | 5 miti da sfatare

vanityfair

(Di domenica 10 marzo 2019) L’può essere mangiato tranquillamente anche da chi è a dieta. Vero e falso.L’toast è una scelta salutare. Vero e falsoL’fa bene alle pelle. Vero.L’è un super food antiage. Vero.A tavola c’è sempre più spazio per la frutta esotica. Non solo banane, kiwi, ananas, ma anche varietà nuove come l’. Se fino a qualche anno fa sui banchi ortofrutticoli di mercatini e supermercati questo frutto si trovava di rado per lo più importato dall’estero, in particolare dal Centro America, oggi si può reperire facilmente anche prodotto in Italia. Ma quali sono le ragioni del suo successo? Oltre a essere uno dei frutti preferiti dalle star come Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Miranda Kerr e molte altre, è diventato un ingrediente fondamentale di tante ricette gourmet. Ma è davvero un super cibo che fa bene a linea e salute? Con l’aiuto della dottoressa Laura Ferrero ...