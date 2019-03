Aereo caduto Ethiopian Airlines è un B737 Max 8 | è il secondo disastro in pochi mesi per

Etiopia - Aereo caduto dell’Ethiopian Airlines : 157 morti. «Tra le vittime ci sarebbero anche 8 italiani» : Il premier Abiy Ahmed Ali: «Era diretto a Nairobi, esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie». Alcuni osservatori hanno ricordato come il jet - un 737 Max 8 - sia dello stesso modello di quello caduto qualche mese fa in Indonesia

Etiopia - Aereo caduto dell’Ethiopian Airlines : 157 morti. Tra le vittime anche 8 italiani : Il premier Abiy Ahmed Ali: «Era diretto a Nairobi, esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie». Alcuni osservatori hanno ricordato come il jet - un 737 Max 8 - sia dello stesso modello di quello caduto qualche mese fa in Indonesia

Un Aereo con a bordo 157 persone è caduto tra l’Etiopia e il Kenya : Domenica mattina un Boeing 737 della compagnia Ethiopian Airlines è precipitato durante un volo tra Addis Abeba, in Etiopia, e Nairobi, in Kenya : a bordo c’erano 149 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio. Un portavoce di Ethiopian Airlines ha detto che l’incidente è avvenuto

Tragedia Emiliano Sala - ai suoi funerali il cane attende di potergli dare l’ultimo saluto. Nuove dichiarazioni sull’Aereo : “Era in buone condizioni. Non è caduto a pezzi” : Migliaia di persone sono arrivate a Progreso, città natale di Emiliano Sala, per rendere omaggio alla stella del calcio che ha perso la vita in un tragico incidente aereo sulla Manica lo scorso 21 gennaio. E mentre gli ospiti arrivavano a porgere l’ultimo saluto al giovane, anche il suo fedele labrador nero, Nala, era in attesa di vedere il suo feretro. Le immagini che mostrano il cane attendere di poter vedere il suo padrone davanti alla porta ...