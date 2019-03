Top 10 Gossip Della Settimana! #001

gossipnews.tv

(Di sabato 9 marzo 2019) Il riepilogo dei fatti dipiù salienti accaduti nella settimana commentati per voi di Nat e Giusy. Da Sgarbi a Wanda Nara, da Belen e Stefano a Giulia De Lellis e Irama, senza dimenticare Uomini e Donne e la polemica di Fabrizio Corona all’Isola Dei Famosi con lo scandalo dei licenziamenti Mediaset! Una collaborazione traNews e Nat & Giusy per informarvi e intrattenervi.10. Vittorio Sgarbi aggressivo con Barbara D’Urso! Nella trasmissione, condotta da Barbara D’Urso, “Pomeriggio Cinque”, Vittorio Sgarbi ha attaccato senza peli sulla lingua la padrona di casa. Motivolite tra i due? In studio si stava parlando del caso Lory Del Santo, che nei giorni scorsi aveva detto una frase scioccante circa il concedersi per fare carriera. Su questo discorso, la Barbarella Nazionale, ha preso le distanze e questo particolare ha mandato giù di ...

