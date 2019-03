Si sblocca la Tav | lettera di Palazzo Chigi a Telt per ok ad avvisi con «clausole di

TAV - Lega e 5 Stelle lontani. Di Maio “Vertice infruttuoso è tosta - ci riproveremo” - Salvini : “Voglio sbloccarla no bloccarla!” : Altre 48 ore di tempo per sbloccare la situazione, il vertice prolungato fino a tarda notte non ha portato ad una risoluzione. Lega e 5 Stelle distanti «Saranno necessari ulteriori incontri non essendoci un accordo finale»: all’indomani del vertice di governo notturno sull’alta velocità Torino-Lione la situazione nell’esecutivo rimane aggrovigliata. Uno stallo prolungato che somiglia … Continue reading TAV, Lega e 5 Stelle lontani. Di Maio ...

Tav - le imprese del Piemonte : “O si sbloccano i bandi o ci sarà una mobilitazione generale”. : «Siamo pronti alla mobilitazione se i bandi per la Tav non saranno sbloccati». È la minaccia dei rappresentanti delle imprese, del lavoro, della cooperazione e delle professioni di Torino e del Piemonte. «La mobilitazione coinvolgerà tutte le componenti - imprese manifatturiere e dei servizi, trasporto, commercio, edili, agricole, e i lavoratori - ...

Tav : Fiorini - FI - - sbloccare bandi e aprire cantieri : Il made in Italy e tutto il paese", conclude la parlamentare, "hanno necessità di infrastrutture e di logistica moderne se vogliamo continuare a esportare le nostre eccellenze in tutto il mondo e ...

Tav : Moretti (Pd) - 'deve essere sbloccata - ha ragione Zingaretti' : Venezia, 5 mar. (AdnKronos) - “Bene ha fatto Zingaretti a ripartire dai cantieri Tav in Piemonte: il Partito Democratico deve saper parlare al Nord, tradito nei fatti dall’esecutivo gialloverde e in particolare dalla Lega. Altro che prima gli italiani, prima la poltrona!”. Così Alessandra Moretti, c

Tav - per sbloccare lo stallo nuovo voto in Parlamento : La Lega tiene, ma Salvini ieri in conferenza stampa è apparso molto nervoso per ciò che potrebbe scaricarsi sul Carroccio qualora i dati dell'economia italiana dovessero continuare a peggiorare. Ieri ...

Si sblocca la trattativa sulla Tav : linea snella per piegare il M5S : Intanto oggi, il ministro dell'Economia Giovanni Tria dovrà dare i primi ragguagli della confusa situazione italiana al collega francese Bruno Le Maire a Versailles, nel giorno del debutto del ...

Governo accelera su sblocca-cantieri - ancora impasse Tav-autonomia : Non si possono trascinare i dossier: e' una esigenza comune, non conviene a nessuno portare i temi all'infinito. E' questo il senso del discorso fatto da Giuseppe Conte ai suoi due vice premier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, convocati mercoledì sera a cena a Palazzo Chigi. Il senso del messaggio e' stato condiviso dai leader di Lega ed M5s, durante la franca chiacchierata, conclusa con le frappe 'documentate' su Instagram. Durante la serata, i ...

Il premier a Salvini e Di Maio : ora sbloccare Tav e cantieri : Ovviamente tutto ciò è musica per il ministro dell'Economia che continua ad avere buone sponde al Quirinale e parte per Parigi avendo dalla sua anche la Lega e un rinfrancato Conte. Nel partito di ...

Tav - Chiamparino : se Telt non sblocca bandi - pronti alla piazza : Torino, 26 feb., askanews, - 'Se l'11 marzo Telt sarà costretta a rinviare ancora i bandi per la Tav non escludo alcuna forma di pressione democratica'. Lo ha detto il presidente della regione ...

Rebus TAV : sì a mozione per ridiscutere l'opera. Ma Governo sblocca bandi di gara : Il Governo deve "ridiscutere integralmente" il progetto: l'Aula della Camera ha infatti approvato la mozione di M5S e Lega sulla TAV. Il testo, passato a Montecitorio con 261 voti a favore, 136 ...

Sì alla mozione anti-Tav ma intanto il governo sblocca i bandi di gara : 'Il contratto di governo non è la Bibbia e bisognerà riaggiornarlo - dice non a caso Salvini - perché l'economia va avanti'. Ed è quello che andrà a dire la settimana prossima lo stesso vicepremier ...

Tav - pressing di Parigi : più fondi dall’Europa. Alla Telt il piano per sbloccare 2 - 3 miliardi : Alla vigilia della riunione del cda di Telt, cresce il pressing francese sulla Tav. Oggi è infatti in agenda il consiglio di amministrazione della società incaricata di realizzare e progettare la Tav: sul tavolo ci sarà il via libera ai bandi da 2,3 miliardi di euro che erano stati congelati a dicembre. A poche ore dAlla decisione è arrivato da Olt...