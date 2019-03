Rossi e Lorenzo esclusi dalla Q2

MotoGp - Valentino Rossi e Jorge Lorenzo fuori dalla lotta per la pole position in Qatar : Delusione per 2: Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Campioni che in Qatar rallenatono e quindi non riescono a sfidare i rivali per partire davanti nel primno Gp della stagione. Inizia, quindi, in salita ...

Moto GP - Libere 3 : Lorenzo cade - Marquez davanti. Rossi - 4° tempo : Nasser impenna nel deserto, Lorenzo lo implora: "Più piano" SEMPRE MARC - Per la cronaca, il più veloce della terza sessione è ancora Marquez, che dopo la caduta ferma le lancette in 1'54'677, ...

MotoGp - Valentino Rossi attira l'attenzione di Jorge Lorenzo : pacca sul sedere e saluti cordiali tra i due ex rivali [VIDEO] : Jorge Lorenzo e Valentino Rossi grandi protagonisti del primo giorno in Qatar: il gesto del Dottore nei confronti dello spagnolo 'avvicina' i due piloti Il primo appuntamento datato 2019 del ...

MotoGp – Valentino Rossi attira l’attenzione di Jorge Lorenzo : pacca sul sedere e saluti cordiali tra i due ex rivali [VIDEO] : Jorge Lorenzo e Valentino Rossi grandi protagonisti del primo giorno in Qatar: il gesto del Dottore nei confronti dello spagnolo ‘avvicina’ i due piloti Il primo appuntamento datato 2019 del campionato mondiale di MotoGp si appresta a dare il suo spettacolo sul circuito del Qatar. Jorge Lorenzo e Valentino Rossi sono stati oggi grandi protagonisti a Losail. Dopo la conferenza stampa, infatti i due piloti si sono prestati per ...

MotoGP - Max Biaggi : “Marquez e Lorenzo sono due fenomeni - ma la Ducati ce la può fare. Rossi? Non metterei limiti alla provvidenza” : E’ stato uno dei grandi protagonisti degli Anni ’90 del motociclismo, nonché, per ammissione stessa del diretto interessato, il più grande rivale di Valentino Rossi. Parliamo di Max Biaggi, che oggi si divide tra il ruolo di team manager del neonato Max Racing Team in Moto3 e quello di testimonial dell’Aprilia in MotoGP. alla Gazzetta dello Sport, con intervista a firma di Massimo Brizzi, l’ex pilota romano tiene però a ...

MotoGp – Marquez come Rossi - Jorge Lorenzo ci ragiona su : “spero che con Marc non sia complicato come con Valentino” : Jorge Lorenzo e le sue sensazioni post infortunio: il pilota della Honda palesa la sua opinione in vista dell’esordio del campionato mondiale di MotoGp 2019 Dal cambio di scuderia all’infortunio di Aragon, Jorge Lorenzo palesa in un’intervista le sue sensazioni in vista dell’esordio del campionato mondiale di MotoGp 2019. Ai microfoni di Marca, il maiorchino, che non ha disputato i test pre-stagionali di Jerez, ma ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Marc Marquez sarà un avversario più difficile di Valentino Rossi” : Storie di compagni/rivali, storie di grandi tensioni. Nello sport è così e nel motociclismo tanti sono stati i dualismi. Uno tra questi è stato quello tra lo spagnolo Jorge Lorenzo e il nostro Valentino Rossi. Confronti duri ed aspri, in pista e davanti ai microfoni. Ora, tra loro, i rapporti sono nettamente migliori, forse perché correndo per scuderie diverse si vive in modo differente la competizione. Il maiorchino, dopo l’esperienza in ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Marc Marquez sarà un avversario più difficile di Valentino Rossi” : Storie di compagni/rivali, storie di grandi tensioni. Nello sport è così e nel motociclismo tanti sono stati i dualismi. Uno tra questi è stato quello tra lo spagnolo Jorge Lorenzo e il nostro Valentino Rossi. Confronti duri ed aspri, in pista e davanti ai microfoni. Ora, tra loro, i rapporti sono nettamente migliori, forse perché correndo per scuderie diverse si vive in modo differente la competizione. Il maiorchino, dopo l’esperienza in ...

MotoGP 2019 - Jorge Lorenzo : 'Spero che Marquez sia un compagno meno complicato di Rossi' : È un mondo pieno di conflitti. Le persone che non prendono parte alle competizioni, da fuori, non possono capire. Spero che Marquez non sia un compagno più complicato di Rossi . Sfiderò un Marquez ...

MotoGP - Test Losail 2019 : Maverick Vinales e la Yamaha dominano la scena - Valentino Rossi e Lorenzo in ripresa - Ducati in versione long run : Ci eravamo lasciati in Malesia con quattro Ducati nei primi quattro posti. Senza ombra di dubbio era difficile pensare che una situazione simile si potesse replicare nell’ultima giornata di Test a Losail (Qatar) con le Yamaha. La moto di Iwata ha stupito e si è vista rappresentata da quattro centauri nelle prime sei posizioni. Un dato che parla chiaro sul feeling della M1 sul tracciato qatariano. Del resto, dei miglioramenti si erano ...

Compleanno Valentino Rossi – Biaggi - Gibernau e Lorenzo : gli auguri dei rivali storici tra sfide e ironia! Manca solo Marquez [VIDEO] : Piovono videomessaggi di auguri sui social per ValentinoRossi: Biaggi, Gibernau e Lorenzo superano la rivalità, mentre Marquez… Oggi è un giorno importantissimo per la MotoGp: tutto il mondo a due ruote, e in generale quello dello sport, ma anche dello spettacolo, della musica ecc, omaggia Valentino Rossi. Il Dottore è entrato ufficialmente oggi nei tanto chiacchierati ‘anta’ e celebra questo speciale traguardo con amici ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : 'Rossi? C'è molto rispetto tra noi - spero corra fino a 46 anni' : MotoGP 2019 Jorge Lorenzo è stato ospite di Sky Sport, lo spagnolo della Honda ha fatto visita alla redazione motori, terminata con una lunga intervista a Sky Sport 24. Ricordiamo che il maiorchino ha saltato i recenti test di Sepang a causa della frattura dello scafoide rimediata lo scorso 20 gennaio mentre si allenava con la moto da dirt-track nei pressi ...

MotoGp - Jorge Lorenzo scalda i motori : “il polso migliora. Valentino Rossi? Rapporto tra odio e amore” : Jorge Lorenzo è carico in vista dell’inizio della nuova annata in MotoGp, il pilota della Honda pronto a nuove sfide con Valentino Rossi Jorge Lorenzo è pronto ad iniziare la nuova stagione di MotoGp, anche se in avvio il pilota spagnolo dovrà fare i conti con i problemi al polso a seguito dell’operazione delle scorse settimane. Lorenzo è stato ospite quest’oggi di Skysport ed ha rilasciato alcune dichiarazioni ...

MotoGp – Test Sepang - Jorge Lorenzo si autoesclude dalla lotta al titolo : “Valentino Rossi favorito - io no” : Jorge Lorenzo palesa la sua opinione a conclusione dei Test invernali di MotoGp disputati Sepang: il grande assente di questi tre giorni di prove non si candida tra i favoriti alla vittoria del titolo mondiale Jorge Lorenzo, grande assente dei Test invernali di MotoGp a Sepang, ha potuto studiare da lontano i propri rivali. A conclusione della tre giorni di prove a cui si sono sottoposti i suoi colleghi, il maiorchino sembra essersi fatto ...