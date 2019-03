MotoGP | GP Qatar 2019 oggi | a che ora iniziano le qualifiche e come vederle in tv e

oasport

(Di sabato 9 marzo 2019)andranno in scena ledel primo round del Motomondialea Losail () e ci si divertirà. Le tre classi Moto3, Moto2 esi esibiranno per regalare tante emozioni agli appassionati di motori.Nel corso dei test invernali si è avuto un assaggio di quel che sarà. La Yamaha di Valentino Rossi e di Maverick Vinales è apparsa in ripresa dopo i problemi delle ultime due stagioni nella massima cilindrata. I tecnici giapponesi hanno lavorato alacremente per trovare la quadra e, dunque, in vista dell’esordio iridato i due alfieri di Iwata sono da tenere in grande considerazione. Tuttavia bisognerà fare attenzione alla Ducati. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci godono di una moto molto ben bilanciata, che ha conservato la sua strepitosa potenza. Su un tracciato dalle caratteristiche “stop&go”, la GP19 potrebbe essere avvantaggiata e dunque il ...

PeccoBagnaia : In Qatar ci si ritrova tutti ?????? Ci vediamo domani in pista dalle 15:40 locali (14:40 italiane) per le mie prime FP… - SkySportMotoGP : ?????? Il #Dottore super in #FP1 ???? #Lorenzo va subito forte Il risultati del primo turno di libere ??… - SkySportMotoGP : ?? Cosa non ha funzionato in #FP2 ? ?? @ValeYellow46 risponde #SkyMotori #QatarGP #MotoGP -