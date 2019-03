ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) Le uniche cose abbastanza chiare relativamente alMH 370 decollato alle 00:41 dell’8 marzo 2014 da Kuala Lumpur e diretto a Pechino sono solo due: la prima è che a tutt’oggi vi sono solo teorie (alcune delle quali molto fantasiose, altre molto ingenue) sulla sua sparizione, la seconda è che è assolutamente impossibile che un aeromobile di queste dimensioni e con la tecnologia di bordo del B777 possa semplicemente svanire nel cielo senza lasciare la benché minima traccia sui radar e men che mai sfuggire all’occhio infallibile degli overheads (satelliti) che spiano, controllano, gestiscono o semplicemente osservano tutta la superficie terrestre e lo spazio sovrastante. Quando le indagini su un disastrorisultano particolarmente complicate al fine di definirne la causa e in special modo quando si sospetti un atto terroristico (non da escludere nemmeno in questo ...

Cascavel47 : Malaysia Airlines 370, storia di un volo ‘perfetto’ e di un aereo sparito nel nulla - ilfattoblog : Malaysia Airlines 370, storia di un volo ‘perfetto’ e di un aereo sparito nel nulla - PicoPaperopoli : ?? #8Marzo 2014 – Scomparsa del volo Malaysia Airlines 370 con a bordo 239 persone. ?? ?? #AccaddeOggi -