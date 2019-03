L’uomo del giorno – Buon compleanno Juan Sebastián Verón | fantasia e intelligenza

L’uomo del giorno – Buon compleanno Bruno Pizzul - storico telecronista : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è una giornata importante per gli appassionati di calcio, è infatti il compleanno di Bruno Pizzul, storico telecronista Rai degli incontri della nazionale di calcio dal 1986 al 2002. Ha iniziato la carriera telecronista nel 1970 con il commento della partita di Coppa Italia tra Juventus e Bologna, commentò anche la finale di Coppa dei ...

Dedico l’8 marzo a Shloka futura sposa delL’uomo più ricco dell’India. Il suo bachelor party è costato la bellezza di 8 milioni di euro : Quello di Akash è stato un addio al celibato indimenticabile. Il figlio di Mukesh Ambani, leader nel settore petrolifero e considerato l’uomo più ricco dell’India e il 18esimo al mondo, ha festeggiato il pre-wedding in stile bollywood/glam/cafonal sfavillante. Noleggiati due Airbus mentre un servizio di elicotteri/navette sbarcavano gli ospiti provenienti da ogni dove sulla pista dell’aeroporto privato di Samedan in Engadina. Letteralmente ...

L’uomo del giorno – Luciano Spalletti - compleanno amaro sulla panchina dell’Inter : Continua il nostro classico appuntamento con la nostra rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno dell’Inter Luciano Spalletti, nelle ultime settimane al centro di alcune vicende che riguardano il club nerazzurro, dal caso Icardi fino a continui battibecchi con i giornalisti in relazione agli episodi arbitrali delle ultime settimane. Inizia la carriera da allenatore nelle giovanili dell’Empoli, poi ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Kevin Prince Boateng - il calciatore rapper e ballerino : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il turno di Kevin Prince Boateng, centrocampista classe 87′ del Barcellona. Oggi in forza ai catalani, il ghanese sta giocando pochissimo, a causa del rapporto non idilliaco con Valverde. Cresciuto calcisticamente nell’Herta Berlino, ha militato in Inghilterra con le maglie di Tottenham e Portsmouth, in Spagna nel Las Palmas, in Germania ...

8 Marzo - la donna dal punto di vista delL’uomo : multitasking - determinata e complice : Per il 77% dei maschi italici la donna di oggi è capace di conciliare più ruoli (tanto madre quanto sempre più protagonista nel mondo del lavoro), è in grado di ascoltare l’uomo e dargli consigli (70%), sa quello che vuole ed è quasi sempre in grado di ottenerlo (70%). Ma ancora 1 uomo su 3 la percepisce “meno mamma e meno moglie” (32%), così come la presa di consapevolezza del sé, per il 38% dei maschi italiani ha contribuito a renderla meno ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Davide Nicola - missione salvezza con l’Udinese : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’Uomo del giorno’, oggi è il turno di Davide Nicola, compleanno per l’allenatore dell’Udinese. L’ex allenatore del Crotone ha portato un salto di qualità per i bianconeri, ha compattato la squadra ed adesso l’obiettivo salvezza è a portata di mano. Buona anche la carriera da calciatore, poi la prima panchina con la Lumezzane, dove si è messo ...

L’uomo del giorno – Pierluigi Casiraghi - il compleanno dopo il derby : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’uomo del giorno, è il turno di Pierluigi Casiraghi, compleanno per l’ex calciatore che compie 49 anni. Carriera da protagonista da calciatore, l’esperienza più importante dal punto di vista delle presenze è stata con la Lazio, proprio i biancocelesti protagonisti con la vittoria nel derby di campionato contro la Roma. Ha indossato anche le maglie di Juventus, Monza ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Zico : Continua il classico appuntamento con la nostra ‘Rubrica’ L’uomo del giorno, una giornata importante per il mondo del calcio, è il compleanno di Zico. E’ un dirigente sportivo, è stato un grande calciatore ed allenatore. L’esperienza più importante è stata con la maglia del Flamengo, è stato anche in Italia con l’Udinese. Diverse le esperienza anche come allenatore, dal Giappone al Fenerbahce, CSKA ...

MotoGP - Mattia Pasini sul Mondiale 2019 : “Marc Marquez sarà L’uomo da battere - le Ducati saranno della partita” : ESCLUSIVA OA SPORT – Grande esperienza e ancora tanta voglia di fare. Mattia Pasini aspetta l’inizio della nuova stagione motociclistica con stato d’animo combattuto: da una parte l’opportunità di commentare il MotoMondiale con Sky, dall’altra quella – almeno per il momento – di non viverlo da protagonista in sella ad una moto. Ecco quali sono le sue impressioni sul campionato 2019, che diventerà realtà dal prossimo ...

L’uomo del giorno – Compleanno Sergej Milinkovic-Savic - il serbo dal futuro ‘stellare’ : Continua il nostro classifico appuntamento con la nostra rubrica ‘L’uomo del giorno’, giornata importante per gli appassionati di calcio, è infatti il Compleanno di Sergej Milinkovic-Savic. Fino al momento stagione altalenante per il serbo, inizio in difficoltà, adesso il calciatore della Lazio è in ripresa e si candida ad essere grande protagonista fino al termine della stagione. La scorsa estate il Milan era pronto a ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Donnarumma : da Gigi a Gigio - è l’erede naturale di Buffon [VIDEO] : “Oggi il nostro speciale 9⃣9⃣ compie 20 anni: tanti auguri @Gigiodonna1! ”, con questo messaggio di Twitter il Milan fa gli auguri al suo portiere, Gigio Donnarumma. I rossoneri stanno attraversando un momento molto importante in campionato, i rossoneri sono reduci da una serie di vittorie consecutive ed adesso anche il terzo posto è a portata di mano. I tifosi sono finalmente entusiasti di questa squadra, gli ...

Formigoni : Cl - 'soffriamo con lui - solo Dio può vedere il cuore delL’uomo' : Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "'Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme', san Paolo. In questo momento soffriamo insieme a Roberto Formigoni, nella consapevolezza che solo Dio può ultimamente e veramente vedere il cuore dell’uomo e può rispondere al bisogno di misericordia che tutti ab

Niki Lauda - i 70 anni delL’uomo computer che guidava in F1 come nessun altro : Niki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki Lauda è stato soprannominato il computer. Un po’ troppo ebbe a dire lui. «Mi sembra esagerato definirmi gelido, o come un computer. Sono solo un uomo preciso, controllato, che fa un mestiere preciso e pericoloso, un mestiere che non consente errori». Il pilota austriaco, ...

L’uomo del giorno – Riyad Mahrez - nella storia con il Leicester : L’uomo del giorno è Riyad Mahrez, calciatore del Manchester City, è il compleanno per l’attaccante che compie 28 anni. Si tratta di un calciatore che è ‘esploso’ tardi ma che negli ultimi anni si è ripreso tutto con gli interessi. E’ salito alla ribalta con la maglia del Leicester, in particolar modo stagione strepitosa con Ranieri in panchina, vittoria del titolo che è entrato nella storia non solo del calcio ...