Lecce-Foggia | diretta streaming e tv | ecco dove vederla

Serie B - Perugia-Verona affidata a Di Martino. Lecce-Foggia : arbitra Nasca : ROMA - Sono state rese note le designazioni per la nona giornata di ritorno di Serie B. Aprirà il turno, venerdì alle 21.00 Perugia-Verona, Di Martino,. Sabato alle 15.00 Cittadella-Pescara, Pezzuto,, ...

Serie B - il Brescia cade e accorcia le distanze. L'Hellas supera il Lecce - sussulto Foggia. I risultati e la classifica : classifica della Serie B si accorcia sempre più: il Brescia perde, il Palermo si riprende il secondo posto, Pescara e Verona scalcano il Lecce. Nel prossimo turno giallorossi impegnati nel derby ...

Foggia-Cosenza 1-0 - oggi Palermo-Lecce

Serie B - il Brescia vola. Pescara ok - Lecce ko. Pari tra Foggia e Benevento : Il sabato della Serie B è emozionante, con 5 gare. Il Brescia supera il Crotone negli ultimi 10', l'anno positivo si vede anche da una partita strappata senza grandi meriti. Il Carpi avanza sullo ...

Risultati Serie B - la classifica : il Foggia ferma il Benevento - super Cittadella contro il Lecce [FOTO] : 1/57 Foto Lapresse ...

Calciomercato : Foggia prende Leali - Lecce accoglie Tumminello e vuole Pucciarelli (RUMORS) : Il Calciomercato di Serie B è pronto ad entrare nella sua fase più bollente. Come ormai accade da anni, gli ultimi giorni di Calciomercato sono infatti senza dubbio quelli più stressanti per gli addetti ai lavori e più emozionanti per i tifosi che amano questa fase del calcio. Il Lecce senza dubbio è una delle squadre più attive in quest'ultima fase di Calciomercato. Tra oggi e domani è in arrivo l'attaccante Tumminello, scuola Roma ma ...

Serie B : il Lecce ferma il Benevento - il Foggia sorride a Carpi : TORINO - Il Lecce non sfrutta la sconfitta del Palermo nell'anticipo: è solo 1-1 con il Benevento. Il Cittadella si dimostra solidissimo in trasferta e pareggia 0-0 in casa di un Crotone che fa molta ...

Serie B : Lecce - pari col Benevento Si rialza il Foggia - Carpi k.o. : Insigne inseguito da Tachtsidis in Lecce-Benevento. Getty Pomeriggio scoppiettante per la prima di ritorno del campionato cadetto. Dopo il k.o. a sorpresa del Palermo contro la Salernitana , Lecce e ...

Calciomercato : a Crotone arriva Pettinari - per il Lecce spunta Ajeti - Foggia-Leali sì : Il Calciomercato è entrato nella sua fase più calda. Da sempre gli ultimi giorni della sessione di mercato, sia quella estiva o quella invernale, sono quelli che regalano più emozioni agli amanti del calcio e agli appassionati di Calciomercato. Finora in serie B sono state pochissime le trattative importanti chiuse: solo tanti prestiti di giovani calciatori e pochi "grandi arrivi" in cadetteria. Tra questi ultimi, si segnala il passaggio del ...