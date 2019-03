Juventus | la carica social dei giocatori bianconeri | cresce l’attesa in vista del match

Juventus - seduta intensa. Carica Chiellini : 'Vincere aiuta a vincere' : TORINO - 'Vincere aiuta a vincere'. Giorgio Chiellini con un post su Instagram suona la Carica a meno di una settimana dalla decisiva gara di ritorno degli ottavi di Champions League fra la Juventus e ...

Juventus - operazione rimonta contro l’Atletico : il club carica così l’ambiente [VIDEO] : La Juventus si prepara per l’anticipo di campionato contro l’Udinese, anticipo che aprirà la 27^ giornata del massimo torneo italiane ma il pensiero è inevitabilmente rivolto al ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, i bianconeri dovranno ribaltare il 2-0 dell’andata, impresa difficile ma non impossibile. La Juventus ha intenzione di mettersi alla spalle gli ultimi malumori, in ...

'Alcune notti cullano i sogni - se ti prepari a viverle' : la Juventus carica l'ambiente con un VIDEO in vista dell'Atletico : La Juventus ha pubblicato un VIDEO di presentazione della gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid ' Alcune notti cullano i sogni, se ti prepari a viverle '. E' ...

“Alcune notti cullano i sogni - se ti prepari a viverle” : la Juventus carica l’ambiente con un VIDEO in vista dell’Atletico : La Juventus ha pubblicato un VIDEO di presentazione della gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid “Alcune notti cullano i sogni, se ti prepari a viverle“. E’ questo il motto bianconero in vista della gara di ritorno degli ottavi di Champions League che la Juventus giocherà la prossima settimana contro l’Atletico di Madrid. Assieme al classico “fino alla fine”, gli ...

Kroos-Juventus - sfumato Modric spunta il tedesco : Florentino lo scarica : Kroos-Juventus – Real Madrid a pezzi dopo il secondo ko in appena tre giornI contro il Barcellona. La seconda sconfitta di seguito nel ‘Clasico’ ha mandato su tutte le furie Florentino Perez, pronto a far fuori diversi giocatori della rosa merengue a giugno. Secondo ‘Don Balon’ il presidente blanco avrebbe messo in lista di sbarco Asensio, Bale e Kroos in vista del prossimo […] More

Juventus - Bonucci e Bernardeschi suonano la carica : 'Ci sono ancora 90 minuti' : Ieri sera, è stata una serata piuttosto amara per la Juventus che ha perso per 2-0 contro l'Atletico Madrid. Nei bianconeri al termine della sfida c'era grande delusione e alcuni di loro hanno però voluto caricare la squadra in vista del match di ritorno. In particolare al temine della sfida alcuni giocatori della Juve hanno utilizzato i social per caricare la squadra in vista del match di ritorno. Infatti, Leonardo Bonucci, Federico ...

Juventus - obiettivo remuntada per i bianconeri : Cristiano Ronaldo suona la carica sui social : I giocatori della Juventus hanno già messo nel mirino la gara di ritorno, in cui dovranno ribaltare il 2-0 subito al Wanda Metropolitano “E’ stata una serata difficile. Ora crediamoci fino alla fine“. E’ l’esortazione su twitter di Cristiano Ronaldo alla Juventus dopo il ko per 2-0 dei bianconeri nell’andata degli ottavi di finale di Champions League a Madrid contro l’Atletico. Alfredo Falcone ...

Atletico Madrid Juventus - Bonucci suona la carica : obiettivo Champions : Atletico Madrid Juventus – Al termine della vittoriosa sfida con il Frosinone, Leonardo Bonucci ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla delicatissima sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Concentrazione alle stelle e tanta voglia di ribadire la superiorità sulle altre squadre in campo, non solo in campionato, ma anche nella massima competizione continentale. Atletico […] More

Juventus - Allegri : 'Dybala? La panchina serve a ricaricarsi e trovare la cattiveria' : Massimiliano Allegri ha analizzato il successo sul Sassuolo intervistato da Sky Sport al termine della gara: "Abbiamo affrontato una squadra che gioca molto con un mediano basso per far uscire fuori ...

Francesco Totti carica la Roma - con il motto della Juventus : “fino alla fine” : Francesco Totti ha voluto mostrare la propria vicinanza alla Roma dopo il pareggio 3-3 contro l’Atalanta, una gara ricca di alti e bassi “Sempre con voi…fino alla fine! Forza ragazzi“. Francesco Totti, su Instagram, carica la Roma dopo il deludente pareggio per 3-3 di ieri a Bergamo, dove i giallorossi si sono fatti rimontare tre reti, e in vista della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. ...

Juventus - Dybala : 'Con il Milan sempre difficile'. Carica Bonucci : 'Vogliamo la Coppa' : Il primo trofeo della stagione è lì, dietro l'angolo. Entrambe le squadre lo vedranno all'ingresso in campo, solo una lo alzerà. Juventus e Milan si ritrovano davanti in una finale, dopo il trionfo ...