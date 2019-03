Juventus-Atletico | Allegri ha una difesa da rifare | De Sciglio | Alex Sandro e Barzagli out

sportfair

(Di sabato 9 marzo 2019) Denon giocherannoMadrid a causa di problemi fisici e squalifiche come nel caso del brasiliano La, dopo aver risolto la pratica Udinese nella serata di ieri, può dedicarsi in toto alla gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Madrid.però dovrà fare i conti con diversi acciacchi di carattere fisico, sopratutto per quanto concerne gli esterni disarà infatti squalificato per la gara di Champions League nella quale mancherà anche De, alle prese con un problema muscolare occorsogli durante la gara di venerdì. Infortunato anche, il quale va a completare il novero degli assenti assieme a Khedira e Cuadrado. Potrebbe rientrare invece Douglas Costa, in riprsa dopo i problemi fisici. Come detto,rimaneggiata dunque, con 2 dei 4 esterni che non ci ...

romeoagresti : #Juventus: #DeSciglio non convocato per un problema muscolare all’adduttore, a rischio anche per l’Atletico ??… - juventusfc : Riviviamo insieme cinque grandi notti ????in #UCL! - juventusfc : Rivedere l'andata, per preparare il ritorno. Analisi tattica ?? -