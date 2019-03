Gran finale per il progetto ' Cura | curae'

Lezione concerto di Giacomo Cozzi per il Gran finale di Musicainsieme 2019 : È il gran finale di Musicainsieme 2019, storica rassegna promossa dal CICP - Centro Iniziative Culturali Pordenone in partnership con la Fondazione Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, a cura dei ...

Coppa Italia Primavera - Torino-Atalanta 2-0 : Rauti e Belkheir - Granata in finale : Il Toro Primavera firma l'impresa, ribalta la sconfitta della semifinale di andata per 4-3 e vola nella finale di Coppa Italia. I gol di Rauti e Belkheir, tutti nella ripresa, eliminano l'Atalanta ...

Toyota : Gran finale sulla neve con Rav4 hybrid : Ad ogni tappa tutti possono provare direttamente sulle piste innevate la quinta generazione del nuovo Rav4 , il modello Toyota che nel 1994 ha creato il fenomeno dei SUV rivoluzionando il mondo dell'...

Carnevale di Sciacca con record di presenze : Grande attesa per la serata finale : Cresce l'attesa per la serata finale del Carnevale di Sciacca: per cinque giorni la cittadina termale dell'agrigentino si è trasformata in una discoteca a cielo aperto. Arrivati da ogni parte della Sicilia, in migliaia hanno invaso le strade per festeggiare il Carnevale di Sciacca 2019. record di presenze Sono state registrate duecentomila presenze nella 119esima edizione del Carnevale di Sciacca, il picco si è avuto, soprattutto, nelle giornate ...

VIDEO Torino-Chievo 3-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Tris dei Granata - esaltati nel finale : Un destro devastante di Andrea Belotti, la conclusione di pregevole fattura di Rincon e il Tris di Simone Zaza valgono il successo al Torino di Walter Mazzarri sul rettangolo di gioco piemontese contro il Chievo, nel match valido per il 26° turno di Serie A. La marcatura del “Gallo” abbatte il muro clivense davanti alla porta di Sorrentino, costretto a raccogliere la palla nel sacco. L’attaccante ha messo a segno così ...

LIVE Sci di fondo - 50 km Mondiali 2019 in DIRETTA : Gran finale con la “Maratona” - Francesco De Fabiani sogna di pescare il jolly : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 50 km tl mass start maschile valida per i Mondiali di sci di fondo in programma a Seefeld: oggi, domenica 3 marzo, alle ore 13.00 scatterà la competizione. Per la Nazionale italiana saranno in gara Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Mirco Bertolina e Stefano Gardener. Come per la gara maschile dello skiathlon, anche nella 50 km tl con partenza in linea è davvero difficile ...

Nuoto - Trofeo Città di Milano 2019. Grandi firme nella sessione finale con Vergani - Martinenghi - Quadarella e Detti : Gabriele Detti, Nicolò Martinenghi, Andrea Vergani e Simona Quadarella appongono la loro firma prestigiosa sull’ultima sessione del Trofeo Città di Milano, il primo vero test della stagione in vasca lunga che si chiude con stati d’animo altalenanti per i Grandi protagonisti del Nuoto azzurro. Simona Quadarella concede il tris, dopo l’anomalo doppio sigillo di ieri, scoprendosi sempre più quattrocentista. Il 4’07”77 con cui la romana allieva di ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : risultati prima giornata. Muir e Johnson-Thompson esaltano la Gran Bretagna. Stecchi - Lukudo e Forte in finale per l’Italia : Si è conclusa un’intensa e appassionante prima giornata di gare a Glasgow, in Scozia, dove si sono aperti oggi gli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera. La Gran Bretagna ha messo in campo le proprie carte migliori conquistando due medaglie d’oro con Laura Muir nei 3000m e con Katarina Johnson-Thompson nel pentathlon. Il polacco Michal Haratyk si è invece aggiudicato la terza finale in programma, quella del getto del peso. Per ...

Ora o mai più : un Gran finale tra sorprese e un clima incavdescente : Arriva il gran finale per gli otto concorrenti di Ora o Mai Più , lo show musicale condotto da Amadeus su Rai1 . Lo show sarà sabato 2 marzo . Nel corso delle 5 puntate, trasmesse dagli studi Rai di ...

Non mentire - l’ultima puntata con Gran finale : anticipazioni domenica 3 marzo : Siamo arrivati al gran finale e allo svelamento conclusivo del mistero: domenica 3 marzo, in prima serata dalle 21.25 su Canale 5, va in onda il terzo e ultimo episodio di Non mentire, la miniserie Mediaset con con Greta Scarano e Alessandro Preziosi che racconta delle conseguenze di un orrendo stupro ai danni di Laura, la protagonista femminile, che però non si riesce a far risalire ad Andrea, da lei indicato come colpevole sicuro, che anzi si ...

Coppa del Re - il Barcellona umilia il Real Madrid e vola in finale : prova di forza dei blauGrana [FOTO] : 1/36 AFP/LaPresse ...

Diretta Fortitudo Bologna MonteGranaro/ Risultato finale 105-106 : locali ko! : Diretta Fortitudo Bologna Montegranaro streaming video e tv: orario e Risultato live della partita di basket per la 23giornata di Serie A2 , 24 febbraio, .

Sei Nazioni femminile 2019 : Italia-Irlanda 29-27. Grande vittoria delle azzurre a Parma - il terzo posto finale è più vicino : Storico successo dell’Italia contro l’Irlanda nel Sei Nazioni femminile di rugby: dopo 12 sconfitte consecutive nel torneo contro le Verdi, le azzurre vincono per 29-27 al termine di una sfida tiratissima e inanellano il settimo risultato utile consecutivo. Italia al comando della classifica per una notte, ma, cosa più importante, ad un passo dal terzo posto finale. Questa sera infatti le nostre atlete conquistano anche il punto di ...