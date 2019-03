Empoli | Caputo | ' Di Francesco paga un periodo difficile Il rigore dell' andata? Cosa

Serie A Empoli - Caputo : «Obbiettivo doppia cifra raggiunto» : Empoli - " Ora che ho raggiunto la doppia cifra mi godo questa piccola soddisfazione personale ". Queste le parole di Francesco Caputo , bomber dell' Empoli , ai microfoni di Sky Sport: " Era il mio obbiettivo. Quale gol per è stato il più importante? Quello alla Juventus , anche se lo è ogni rete. Classifica? Non ci fa paura, avremmo meritato qualche punto in più ma non è ...