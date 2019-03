Clown e maschere in piazza Le feste del sabato più grasso

ilgiornale

(Di sabato 9 marzo 2019) La città si mette in maschera, per la gioia dei bambini ma anche di tanti adulti che questoavranno l'imbarazzo della scelta per assistere agli spettacoli più coreografici ma anche partecipare allea tema organizzate dai locali più trendy. Vediamo il programma, a cominciare dalleintra balli in maschera, sfilate e musiche, ...

