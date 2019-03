Salvini | non faccio saltare il governo per la Tav

Tav - guerra Salvini-Di Maio. Luigi : non posso fallire. M5S avvisa Matteo sul voto sulla Diciotti : Mercoledì notte, Palazzo Chigi. Luigi Di Maio, camicia un po' sbottonata e senza cravatta d'ordinanza, dice a Matteo Salvini: «Se perdo questa partita non c'è...

DALLA CINA/ Lao Xi : l'unica chance di Zingaretti per non soccombere a Salvini : Zingaretti, nuovo segretario del Pd, ha due fronti aperti: quello interno al partito, fatto di potentati, e quello esterno, che richiede strategie

Salvini scarica i grillini : con i no non si va da nessuna parte : Fine della telenovela. Matteo Salvini è stufo dei grillini. Ha dato loro troppe chance di rinsavire (come dice Silvio Berlusconi).

Tav - scontro M5S-Lega. Salvini : 'Vado fino in fondo'. Conte : 'L'opera non mi convince' : Stiamo dando attuazione al contratto di governo, ci siamo impegnati in un'opera e una discussione prima tecnica e ovviamente politica di ridiscussione integrale dell'opera', ha sottolineato ancora ...

Tav - scontro M5S-Lega. Salvini : «Vado fino in fondo». Conte : «L'opera non mi convince» : Sulla Tav è ancora scontro aperto nel governo tanto che l'Esecutivo è sempre più in bilico. Oggi il premier, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi ha...

Tav - Di Maio : "Il 'no' non è in discussione" | Salvini : "Vediamo chi ha la testa più dura" | E si evoca la crisi : Il ministro dell'Interno ospite della prima puntata di "Dritto e Rovescio" condotto da Paolo Del Debbio

Le frasi di Salvini che fanno tremare il governo : “Con i 5 stelle siamo al limite - Luigi non riesce a tenere la baracca in piedi” : TAV, Salvini e le sue frasi che fanno scricchiolare quel poco che tiene ancora insieme il governo e sui 5 stelle: “siamo a limite” Qualcuno come Berlusconi parlava di una caduta di governo per le autonomie, ma fonti dentro il governo parlano di una crisi in corso. Una crisi che probabilmente va avanti da tempo … Continue reading Le frasi di Salvini che fanno tremare il governo: “Con i 5 stelle siamo al limite, Luigi non ...

Potenza - al comizio della Lega parla ‘bimbo-poliziotto’ : “Io col capitano” Salvini si smarca : “Dov’è la madre?” Non vorrei si pensasse a un sequestro” : “vorrei stringere la mano al capitano a nome di tutti gli italiani”. Queste le parole di un bambino che si è presentato, in divisa da poliziotto, davanti al leader della Lega Matteo Salvini. E’ successo a Potenza, nel pomeriggio del 7 marzo, durante un comizio in vista delle elezioni regionali del prossimo 24 marzo. Il bambino, figlio di un candidato leghista, ha pronunciato un lungo elogio al ministro dell’Interno. Lo ...

Potenza - al comizio della Lega il discorso sovranista del ‘bimbo-poliziotto’. Salvini si smarca : “Dov’è la mamma? Non vorrei si pensasse a un sequestro” : “vorrei stringere la mano al capitano a nome di tutti gli italiani”. Queste le parole di un bambino che si è presentato, in divisa da poliziotto, davanti al leader della Lega Matteo Salvini. E’ successo a Potenza, nel pomeriggio del 7 marzo, durante un comizio in vista delle elezioni regionali del prossimo 24 marzo. Il bambino, figlio di un candidato leghista, ha pronunciato un lungo elogio al ministro dell’Interno. Lo ...

Nunzia De Girolamo - un pesante messaggio a Matteo Salvini : "Non sperate nei miracoli" : Nunzia De Girolamo spiega ad Agorà su Raitre senza inutili giri di parole quale sia la reale situazione del governo, e quindi del Paese, nonostante le continue lamentele, soprattutto dei grillini, sulla "stampa che rema contro". Nel corso di tutti i governi, ricorda l'ex ministro, c'è sempre stata l

TAV : dopo il vertice non è stato ancora trovato un accordo tra Di Maio e Salvini : Continua la discussione tra i vertici del governo sulla realizzazione in Val di Susa della TAV, il treno ad alta velocità che collegherebbe Torino e Lione attraversando le Alpi occidentali. In campagna elettorale Grillo, Di Maio e gli altri attivisti del Movimento avevano promesso una dura battaglia contro il progetto voluto dall'UE, mentre la compagine di centro-destra e Salvini hanno sempre avallato il lavoro. Ad oggi Salvini aveva dichiarato ...

Tav - Salvini : “Preferisco spendere soldi per finire un buco sotto la montagna - non per riempirlo” : “Gli italiani mi chiedono, meritano e si aspettano crescita e futuro. Voglio un Paese che va avanti, non che torna indietro. Se ho speso soldi per scavare un buco sotto una montagna, preferisco spendere altri soldi per finirlo, quel buco, piuttosto che per tornare a riempirlo”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervenendo a Potenza a un incontro per la presentazione dei candidati della Lega alle prossime elezioni ...

A sorpresa. La mossa di Salvini verso i no vax : in classe i bimbi non vaccinati : «Salvini non ha idea di che cosa sia un vaccino», tuona il deputato M5s, Giorgio Trizzino, che aggiunge: «Io sto dalla parte della scienza e dei risultati che la scienza ha consentito in termini di ...

Matteo Salvini - furia contro Vauro : vede questa vignetta e non perdona / Guarda : "E poi è Salvini che 'semina odio'... Querela per il signor Vauro, che dite? E, alla faccia dei sinistri, buona giornata Amici". Il ministro degli Interni Matteo Salvini annuncia di aver fatto causa al vignettista per il disegno sul Fatto Quotidiano in cui il vicepremier si spara un colpo mortale i