Napoli Vincenzo Lopresto ha ucciso la moglie Fortuna Belisario

Napoli : Vincenzo Mariniello - presunto boss della camorra - ucciso in un agguato : Ad Acerra, in provincia di Napoli, ieri 17 febbraio è stato ucciso un uomo di 46 anni con svariati colpi di pistola: Vincenzo Mariniello, che è molto conosciuto nel Napolitano, poiché considerato un boss della camorra. L'uomo, infatti, ha numerosi precedenti penali, come l'associazione a delinquere di stampo camorristico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della zona e i soccorsi che hanno poi dichiarato il decesso ...

Napoli - Vincenzo De Luca : sulla sanità è scontro tra il governatore e la CGIL : Vincenzo De Luca non è nuovo a fatti del genere, nel senso che è sicuramente un personaggio politico che scatena non poche polemiche ogni volta che rilascia dichiarazioni, anche contro il governo. Questa volta, in una trasmissione televisiva, si è scagliato contro i sindacati quasi a volerli accostare alla malavita organizzata. Non è la prima volta che il governatore campano si scontra con la CGIL. E' accaduto anche altre volte nel passato e le ...

Si è dimesso Vincenzo Barone - rettore della Normale di Pisa - dopo lo scontro sul progetto Napoli : Il professor Vincenzo Barone, direttore della Normale di Pisa, presenterà le proprie dimissioni nel corso della seduta del Senato accademico di oggi. "Non ho nulla da commentare, d'ora in avanti penserò un po' di più alla mia salute" fa trapelare il rettore, confermando la decisione.Anche i suoi fedelissimi devono averlo convinto che la battaglia era ormai persa e un ulteriore muro contro muro, dicono in molti a Palazzo ...

