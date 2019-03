L' ufficio postale è donna | 19 su 23 dipendenti nella filiale di via Pescara

Pavia - uso indebito di carte di credito : arrestato il direttore dell' ufficio postale di Vigevano : La guardia di finanza di Pavia ha arrestato in flagranza il direttore dell'ufficio postale di Vigevano 2 per utilizzo indebito di carte di credito . L'uomo è stato denunciato per un ammanco di cassa ...

Pavia : prelevava soldi da carte clienti - arrestato direttore ufficio postale : Milano, 23 feb. (AdnKronos) - prelevava ingenti somme di denaro dalla cassa dell’ ufficio postale del quale era direttore e da carte ricaricabili intestate a clienti ignari. Per questo un 56enne di origine siciliane è stato arrestato . E' accaduto a Vigevano, nel pavese. Ad eseguire l'arresto, in flag

Rinnovo PostePay scaduta : costo - tempi e numero verde per rinnovare online e in ufficio postale : Tra le varie carte di credito presenti nel circuito nazionale molti cittadini hanno scelto di affidarsi all’offerta PostePay messa a disposizione dal gruppo Poste Italiane. Ogni giorno migliaia di persone usufruiscono dei suddetti servizi per effettuare transazioni economiche volte ad acquisti o semplicemente per ricaricare muovere denaro dal proprio conto corrente. La PostePay, come tutte le carte di credito, ha ovviamente un corso di validità ...