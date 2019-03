Live Non è la D’Urso | saltata l’ospitata di Fabrizio Corona RUMORS

Live Sport Invernali - DIRETTA 8 marzo : Brignone chiude quarta - parte bene Martina Valcepina : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, venerdì 8 marzo: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata d’apertura del secondo weekend di gare del mese. OA ...

Live Sci alpino - Gigante Spindleruv Mlyn 2019 in DIRETTA : si riparte alle 13.30 - Federica Brignone si gioca il podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dopo il flop di Sochi con l’annullamento di tutte le gare in programma a causa della troppa neve caduta nello scorso week end in Russia, si riprova sempre nell’Est Europeo con una due giorni dedicata alle discipline tecniche: oggi sarà la volta del penultimo slalom Gigante della ...

Live Sport Invernali - DIRETTA 8 marzo : Brignone terza nella prima manche - parte bene Martina Valcepina : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, venerdì 8 marzo: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata d’apertura del secondo weekend di gare del mese. OA ...

Live Sci alpino - Gigante Spindleruv Mlyn 2019 in DIRETTA : Federica Brignone e Marta Bassino per il podio - Goggia mina vagante : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dopo il flop di Sochi con l’annullanemtno di tutte le gare in programma a causa della troppa neve caduta nello scorso week end in Russia, si riprova sempre nell’Est Europeo con una due giorni dedicata alle discipline tecniche: oggi sarà la volta del penultimo slalom Gigante della ...

Live Napoli-Salisburgo 1-0 Arkadiusz Milik non perdona : Il Napoli scende in campo questa sera al San Paolo nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League; in Campania arriva questa sera il Salisburgo, formazione austriaca che nel turno...

Biglietti per il soundcheck di Vasco Rossi per il VascoNonStop Live 2019 del 26 maggio a Lignano : come accreditarsi : come per il precedente tout, anche quest'anno è possibile ottenere gratuitamente i Biglietti per il soundcheck di Vasco Rossi per il VascoNonStop Live 2019 del 26 maggio in scena a Lignano Sabbiadoro, allo stadio comunale Teghil. Dal 7 marzo sono infatti aperte le procedure di accreditamento che serviranno a distribuire ai soli iscritti al fan club, salvo esaurimento disponibilità, i Biglietti per assistere alla prova generale dei concerti di ...

Il video trailer di Vasco Rossi per il tour VascoNonStop Live 2019 alle porte : “Voglia di rock!” : Le note di Cosa succede in città accompagnano il primo video trailer del VascoNonStop Live 2019 ormai alle porte: è sempre Pepsy Romanoff, ormai storico collaboratore del rocker, a firmare la regia del nuovo tour che sarà sostanzialmente composto da una residency a Milano e una doppietta a Cagliari, anticipate da una data zero a Lignano Sabbiadoro a fine maggio. Dopo alcuni videoclip tratti dall'ultimo tour degli stadi e sempre diretti da ...

Barbara d'Urso pronta per Live-Non è la d'Urso : "Sono un saltimbanco" : Barbara d'Urso è pronta a sbarcare in prima serata su Canale 5 con un programma nuovo di zecca dal titolo ironico Live-Non è la d'Urso . La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, ...

Barbara d’Urso su Live-Non è la d’Urso : concorrenza e ruolo del pubblico : Barbara D’Urso e Live-Non è la d’Urso: la conduttrice si racconta in un’intervista Dal 13 marzo Barbara d’Urso torna in prima serata con il nuovo programma Live – Non è la d’Urso. Una versione più scintillante di Domenica Live approda nella prima serata di Canale 5 e a parlarne di pensa proprio la conduttrice. In […] L'articolo Barbara d’Urso su Live-Non è la d’Urso: concorrenza e ruolo del ...

Domenica Live - Chando demolisce Grecia Colmenares : "Non la ho tradita col trans - ma...". Povera lei : La brutale conferma è arrivata negli studi di Barbara D'Urso, a Domenica Live, nella puntata trasmessa su Canale 5 il 3 marzo. Grecia Colmenares è stata lasciata dal giovanissimo fidanzato, Chando. Lo ha detto lui stesso a Carmelita, chiarendo anche la sua posizione su Manila Gorio, il trans che ha

Domenica Live - Chando demolisce Grecia Colmenares : 'Non la ho tradita col trans - ma...'. Povera lei : La brutale conferma è arrivata negli studi di Barbara D'Urso , a Domenica Live , nella puntata trasmessa su Canale 5 il 3 marzo. Grecia Colmenares è stata lasciata dal giovanissimo fidanzato, Chando . ...

Domenica Live - Chando Luna : “Non sono fidanzato con Manila Gorio” : Domenica Live: Grecia Colmenares tradita? Chando smentisce la relazione con Manila A differenza della scorsa settimana, Chando Luna è stato ospite a Domenica Live in studio e si è difeso dalle accuse di aver tradito Grecia Colmenares. Nei giorni scorsi, infatti, era stato paparazzato mentre si baciava in un locale pubblico con una nota trans e conduttrice di un programma. Sempre a Domenica Live, Chando ha smentito la relazione con Manila Gorio: ...

Genoa-Frosinone 0-0 - risultato e diretta Live : Genoa-Frosinone, 26ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Diretta Genoa Frosinone Live Serie A : Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' in tempo reale Diretta Genoa Frosinone - La settima giornata di ritorno del campionato di Serie A mette di fronte il Genoa ed il Frosinone . Da un ...