Latte | c' è l' accordo sul prezzo | 74 centesimi al litro

Trovato l'accordo sul prezzo del Latte. 74 centesimi al litro : C'è l'accordo sul prezzo del latte. L'intesa prevede 74 centesimi a litro, iva inclusa. Non saranno gli 80 centesimi approvati all'unanimità nell'assemblea dei pastori di febbraio, ma è una cifra superiore a quella trattata con il ministro Marco Centinaio. Il tavolo convocato dal prefetto di Sassari Giuseppe Marani ha suggellato il patto con l'impegno di un conguaglio a novembre in base al prezzo di mercato del pecorino ...

Sardegna - accordo tra pastori e aziende : 74 centesimi al litro per il Latte ovino e caprino - più conguaglio a novembre : C’è l’accordo sul prezzo del latte ovino e caprino: il tavolo convocato dal prefetto di Sassari, Giuseppe Marani, ha chiuso un’intesa sul prezzo di 74 centesimi al litro e l’impegno di un conguaglio a novembre in base al prezzo di mercato del pecorino romano. Finisce così la protesta, durata un mese, dei pastori dell’isola nel corso della quale sono stati effettuati decine di blocchi stradali e diversi assalti ai ...

Vetenza Latte. Tregua - ma sessun accordo sul prezzo : adsbygoogle = window.adsbygoogle - - [],.push, {},; I lavori sul prezzo del latte proseguono ed è stato dato pieno mandato a una delegazione per proseguire le trattative: il 7 marzo è un programma il ...

Primo accordo sul Latte sardo In esclusiva il verbale dell'intesa : In esclusiva su Affaritaliani.it il verbale dell'accordo firmato martedì 26 febbraio nelle sede dalla prefettura di Sassari tra i pastori e i trasformatori del latte davanti al prefetto di Sassari Giuseppe Marani (commissario all’emergenza latte nominato dal ministro... Segui su affaritaliani.it

Latte - nessun accordo al tavolo tecnico per portare prezzo sopra 72 centesimi : Nulla di fatto dal tavolo sul Latte ovino in Sardegna . Trattativa fiume di 6 ore al primo incontro "tecnico" , tenutosi a Sassari alla presenza del preferro Giuseppe Marani, per definire i criteri di ...