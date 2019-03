La versione PC di Devil May Cry 5 è stata craccata il giorno dell' uscita

eurogamer

(Di venerdì 8 marzo 2019)May Cry 5 è appena stato pubblicato su PC e il gioco è già stato craccato. Ciò che è veramente interessante qui, tuttavia, è che lautilizza un file eseguibile privo di Denuvo, il che significa che non contiene affatto la discussa tecnologia anti-manomissione.Come riporta DSOGaming, il caso sembra molto simile a quello di Final Fantasy 15 (con un filea demo usato per craccare il gioco) e in molti si chiedono chi abbia fatto trapelare questo file eseguibile, in quanto la demo diMay Cry 5 non è maisulla piattaforma PC.Quello che è veramente importante qui è che lanon presenta affatto la tecnologia anti-manomissione Denuvo. Secondo i report, questo file eseguibile funzionerebbe correttamente e non arresterebbe il gioco.Leggi altro...

