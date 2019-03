In Italia sono presenti più di 3mila specie aliene | ecco il decalogo di quarantena dell’UE

Mieloma - “in Italia 6.000 diagnosi all’anno” ma le percentuali di sopravvivenza sono in aumento : Mieloma multiplo, in Campania quasi il 7% dei casi di tutta Italia. In città arriva una campagna di sensibilizzazione con un’installazione in Piazza dei Martiri Con quasi 400 nuovi casi l’anno, la Campania mostra da sola quasi il 7% di tutti i casi di Mieloma Multiplo d’Italia. Una percentuale considerevole per una forma aggressiva di tumore del sangue che in Campania vede due Centri ematologici di eccellenza (Federico II e Cardarelli). ...

Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e sono disponibili in Italia : Il 20 febbraio scorso, pochi giorni prima del Mobile World Congress 2019, Samsung Electronics ha organizzato un evento Unpacked che ha portato alla presentazione di una nuova linea di smartphone molto attesa da milioni di persone e appassionati. Oltre all’innovativo Galaxy Fold, il primo dispositivo pieghevole del produttore sudcoreano, è stato aperto il sipario sulla nuova linea di smartphone di punta Samsung Galaxy S10. Poche le ...

Chi sono e cosa fanno le 10 imprenditrici Italiane più cercate online : Nata a Mantova nel 1965, Emma Marcegaglia si laurea con lode in Economia Aziendale all'Università Bocconi e durante gli anni universitari trascorre un periodo di otto mesi negli Stati Uniti dove ...

Meteo weekend - Italia divisa tra nuvole e sole : quali sono le zone a rischio pioggia : Durante il secondo weekend di marzo, spiegano gli esperti Meteo, ci libereremo della perturbazione attualmente in azione su alcune regioni ma non riusciremo comunque a godere di una buona stabilità atmosferica. Diverse zone della penisola dovranno infatti fare i conti con parecchie nubi e con la pioggia.Continua a leggere

Stupro in Circumvesuviana - chi sono i tre Italiani tra i 18 e 20 anni fermati a San Giorgio : Una violenza carnale premeditata al punto che i tre balordi, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, l'avevano già tentata una ventina di giorni fa. Evidentemente la 24enne di...

Conte : su Tav ho forti dubbi - non sono convinto serva a Italia : Roma, 7 mar., askanews, - "Io stesso nel vertice di stanotte ho espresso forti dubbi e perplessità su questa opera e lo ribadisco dopo averla studiata: non sono allo stato affatto convinto che questo ...

Gli Italiani soffrono di sport-dipendenza : 6 su 10 ne sono ossessionati : “Mens sana in corpore sano“: quante volte ci siamo sentiti ribadire il noto proverbio latino per sottolineare l’importanza di una buona forma fisica unita all’efficienza mentale? Ma il conto appare abbastanza sbilanciato di questi tempi, perché quella che ci troviamo di fronte in alcuni casi degenera in una vera è propria condizione medica. E così c’è chi passa anche oltre 10 ore in palestra a settimana per rimettersi in ...

Euro : chi sono gli Italiani che si sono arricchiti con l'austerity : 'Se parliamo della ricchezza immobiliare invece sì, in Italia i valori degli immobili sono scesi e non si sono più ripresi, …, la politica di austerità, a cui ci ha costretto l'Ue ha avuto l'effetto ...

Festa della donna - la maternità come diritto e non come dovere : l’86 - 4% delle famiglie monogenitore poggia su una donna - sono circa 900mila in Italia : Nel 1983 erano meno di mezzo milione, nel 2005 non superavano le 600mila unità. Oggi sono un milione e 34mila. Il fenomeno dei nuclei monogenitoriali Italiani, fotografato dall’Istat, è in costante aumento e riflette i cambiamenti socioculturali in atto. Un sesto delle famiglie Italiane è composto da un genitore solo e da un figlio minore, nell’86,4% il genitore è la donna. sono quasi 900mila in Italia le donne sole con un figlio, contro ...

Donazioni di organi - le donne Italiane sono le più generose d’Europa : Le donne italiane sono le prime donatrici di organi per trapianti da vivente in Europa: su una media del 58%, in Italia rappresentano il 70%. Non solo, anche nel nostro Paese risultano essere le più generose con il doppio delle Donazioni rispetto agli uomini. Il dato emerge da una rilevazione del Centro nazionale trapianti sulle differenze di genere nelle Donazioni. A livello europeo, l’Edqm (European Directorate for the Quality of Medicines) ...

